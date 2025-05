Zakupy 1 maja

W czwartek 1 maja sklepy wielkopowierzchniowe są zamknięte. W Święto Pracy nie zrobimy zakupów w takich sklepach jak Lidl, Biedronka, Auchan, Carrefour. Nie oznacza to jednak, że nie zrobimy ich nigdzie. Jakie sklepy są otwarte 1 maja 2025 roku? Najbardziej oczywistym i zazwyczaj dostępnym rozwiązaniem są stacje benzynowe i zlokalizowane tam sklepy. Oferują one szeroki asortyment produktów, od napojów i przekąsek, po podstawowe artykuły spożywcze, takie jak pieczywo czy nabiał. Co więcej, stacje benzynowe zazwyczaj pozostają otwarte przez całą dobę, co czyni je idealnym miejscem na zakupy w nagłych sytuacjach. Należy jednak pamiętać, że ceny na stacjach benzynowych mogą być nieco wyższe niż w tradycyjnych sklepach.

Kolejną opcją są małe sklepy osiedlowe. 1 maja mogą być czynne te sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel, jego rodzina lub osoby zatrudnione na umowie cywilnoprawnej. Wiele z nich, zwłaszcza tych prowadzonych przez właścicieli, decyduje się na otwarcie swoich placówek w dni świąteczne. Decyzja ta zależy jednak od indywidualnych preferencji właściciela.

Te sklepy są otwarte 1 maja

Warto również zwrócić uwagę na sklepy franczyzowe, takie jak Żabka czy Carrefour Express. Decyzję o otwarciu tych placówek podejmują indywidualni franczyzobiorcy, dlatego godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Najlepiej sprawdzić informacje na stronie internetowej sklepu lub w aplikacji mobilnej.

Podsumowując, choć 1 maja większość sklepów będzie zamknięta, istnieje kilka alternatywnych miejsc, gdzie można zrobić zakupy. Najpewniejszym rozwiązaniem są stacje benzynowe, ale warto również sprawdzić małe sklepy osiedlowe i sklepy franczyzowe. Pamiętaj, aby wcześniej upewnić się, czy dany sklep będzie otwarty, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań. A jeśli masz taką możliwość, najlepiej zrób zakupy wcześniej, aby w spokoju cieszyć się majówką.

Alicja Defratyka, ciekaweliczby.pl - EKG - 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.