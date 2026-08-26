Roman Giertych został obrońcą Przemysława Krala, byłego szefa Zondacrypto, oskarżonego o wielomiliardowe oszustwa, co wywołało zainteresowanie jego finansami.

Najnowsze oświadczenie majątkowe posła KO ujawnia imponujące zarobki z działalności prawniczej – ponad 3 mln zł dochodu, setki tysięcy euro oraz majątek o wartości milionów.

Sprawdź, jakie gigantyczne zobowiązania ciążą na Giertychu i co to oznacza dla głośnej sprawy Zondacrypto!

Roman Giertych 25 sierpnia poinformował publicznie, że od maja 2026 r. jest obrońcą Przemysława Krala, byłego szefa Zondacrypto. Polityk KO i adwokat przekazał również, że podczas czynności procesowych jego klient oddał do dyspozycji prokuratury „ogromny majątek”. Zdaniem Giertycha, razem z aktywami zabezpieczonymi wcześniej przez organy ścigania powinien on wystarczyć do zaspokojenia wszystkich osób, które zgłosiły się do prokuratury jako pokrzywdzone. Adwokat nie ujawnił wartości ani składników tego majątku.

Sprawa Zondacrypto jest przedmiotem śledztwa. Według ustaleń Onetu Kral miał usłyszeć zarzut udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów, a straty klientów platformy śledczy mają szacować na co najmniej 2,4 mld zł. Media informują również o jego współpracy z prokuraturą. To właśnie w tym momencie Giertych ujawnił, że od kilku miesięcy jest jego obrońcą.

W związku z zainteresowaniem osobą posła zajrzeliśmy do jego najnowszego oświadczenia majątkowego. Dokument został złożony 28 kwietnia 2026 r. i pokazuje stan finansów Romana Giertycha na 31 grudnia 2025 r., czyli jeszcze zanim – zgodnie z jego własną deklaracją – rozpoczął reprezentowanie Krala.

Taki majątek ma Roman Giertych

W oświadczeniu majątkowym uwagę zwracają oszczędności. Roman Giertych wykazał 297 664,33 euro i 208,83 franków szwajcarskich. Osobno zadeklarował trzymane w gotówce 20 tys. euro i 12 tys. dolarów. Do tego dochodzą pieniądze w złotych: 85 955,79 zł oraz 58 tys. zł w gotówce. Poseł nie wykazał natomiast papierów wartościowych.

Giertych jest również właścicielem mieszkania o powierzchni 60,02 mkw. oraz komórki lokatorskiej o powierzchni 3,96 mkw. Łączną wartość tych nieruchomości określił na 1,65 mln zł.

Ponad 3 mln zł dochodu z działalności prawniczej

Największe kwoty pojawiają się przy działalności zawodowej posła. Roman Giertych prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych. Z dokumentu wynika, że w 2025 r. osiągnął z niej 4 693 180,02 zł przychodu i 3 051 881,85 zł dochodu.

Jest również komplementariuszem Kancelarii Adwokackiej Roman Giertych S.K.A. Wykazał 48 tys. zł wkładu oraz dwie akcje spółki. Przy dochodzie z tego tytułu wpisał „nie dotyczy”.

Kolejne 38 270,13 zł przychodu i 19 135,06 zł dochodu pochodziło z praw autorskich. Giertych wykazał także dietę parlamentarną w wysokości 45 717,23 zł.

W oświadczeniu znajdziemy też mniej typowy składnik majątku. Wśród rzeczy ruchomych o wartości przekraczającej 10 tys. zł Roman Giertych wymienił szablę wartą około 15 tys. zł. Poseł wykazał również Forda Galaxy z 2013 r. Wartości samochodu nie podał.

Prawie milion złotych do spłaty

Oświadczenie pokazuje również zobowiązania Giertycha. Największym jest pożyczka zaciągnięta w Kancelarii Adwokackiej Roman Giertych S.K.A., m.in. na zakup mieszkania. Na koniec 2025 r. do spłaty pozostawało 991 185,14 zł.

Giertych wykazał ponadto cztery karty kredytowe: Mastercard z limitem 120 tys. zł, dwie karty Visa z limitami po 25 tys. zł oraz Visę z limitem 10 tys. euro. Są to limity kredytowe, a nie wykazana wysokość zadłużenia, dlatego nie należy sumować ich z pożyczką jako długu posła.

Giertych broni Krala. Co wiadomo o sprawie Zondacrypto?

Śledztwo dotyczące Zondacrypto zostało wszczęte 17 kwietnia przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach pod kątem oszustw znacznej wartości i prania pieniędzy. Według czerwcowych danych prokuratury zarejestrowano ponad 3,6 tys. zawiadomień o przestępstwie pochodzących od osób pokrzywdzonych. Na początku sierpnia postępowanie połączono ze śledztwem prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej.

Media informowały w ostatnich dniach, że Kral podjął współpracę ze śledczymi. Pojawiły się także doniesienia o możliwości skorzystania przez niego z mechanizmu potocznie nazywanego „małym świadkiem koronnym”. Nie oznacza to jednak, że taki status został mu już przyznany. Ewentualne nadzwyczajne złagodzenie kary zależy od spełnienia warunków przewidzianych prawem i nie powinno być przedstawiane jako przesądzone.

Sam Giertych nie ujawnił szczegółów czynności prowadzonych z udziałem swojego klienta. W swoim oświadczeniu ograniczył się do informacji o reprezentowaniu Krala od maja i majątku oddanym do dyspozycji prokuratury.

Oświadczenie majątkowe Giertycha i sprawa Zondacrypto należy przy tym wyraźnie rozdzielić. Dokument posła pokazuje stan na 31 grudnia 2025 r., a Giertych – według własnej deklaracji – został obrońcą Krala dopiero w maju 2026 r. W przedstawionym oświadczeniu majątkowym nie ma więc informacji pozwalających wiązać wykazane tam dochody lub oszczędności z Kralem czy Zondacrypto.

Uprzejmie informuję, że od maja br. jestem obrońcą mec. Przemysława Krala. W trakcie czynności procesowych p. Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek który łącznie z tym, który został zabezpieczony już wcześniej przez organy ścigania, powinien wystarczyć do…— Roman Giertych (@GiertychRoman) August 25, 2026

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