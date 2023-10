Giga promocje w Netto! Rok darmowych zakupów

Mega promocje na urodziny Netto

Od pierwszego sklepu otworzonego w Szczecinie w 1995 roku po ponad 660 placówek rozsianych w całym kraju. Netto Polska obchodzi swoje 28. urodziny! Z tej okazji sieć sklepów przygotowała wyjątkowo atrakcyjne oferty na produkty z różnych kategorii. Oprócz tradycyjnych obniżek cen sieć rozdaje także wybrane produkty za darmo w ramach akcji od 1+1 gratis aż do 6+6 gratis. Dodatkowo Netto z okazji 28. urodzin wypuszcza do sprzedaży okolicznościowe Donuty Netto z żółto-czarną polewą w cenie 2,99 zł za 1 sztukę w promocji 1+1 gratis. W gazetce urodzinowej znaleźć można pomidory malinowe dostępne 60 proc. taniej w cenie 3,99 zł/kg, mleko UHT 3,2 proc.Uchate Polmlek za 1,99 zł, napoje gazowane Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite do kupienia w cenie 6, 79 zł czy miód wielokwiatowy 1,3 kg za 21,99 zł. Co więcej, wszystkie produkty marki Garnier dostępne są z 40 proc. rabatem. Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, w dniach 2-4 października, na klientów sklepów Netto czekać będą 30 proc. rabaty na akcesoria dla pupili marki WOW hau i WOW miau.

Promocje w Netto na małe AGD

W urodzinowej ofercie Netto znalazły się również produkty do domu do kupienia w cenie 99 zł, np. blender ręczny 800W marki Zelmer, w zestawie z kubkiem z miarką, przystawką siekającą i przystawką do ubijania. W tej samej cenie zakupić można także opiekacz 3w1 MPM z wymiennymi wkładami do przygotowywania gofrów i wkładem grillowym. W urodzinowej ofercie Netto powraca cieszący się dużą popularnością masażer do ciała w cenie 69 zł. Urządzenie posiada 10 trybów wibracji, które zapewniają odprężenie i relaks dla zmęczonych mięśni.

Darmowe zakupy przez rok w Netto

W ramach urodzinowego konkursu Netto na trzech szczęśliwców czekać będzie rok darmowych zakupów. Dodatkowo podczas trwania oferty każdego dnia rozlosowywane zostanie 5 nagród w postaci bonów zakupowych na kwotę 100 zł. Aby wziąć udział w głównym konkursie, należy zrobić zakupy o wartości minimum 50 zł w dniach 2-15 października i zachować paragon. Zadaniem uczestników będzie zrobienie zdjęcia lub video przedstawiającego świętowanie urodzin Netto i opublikowanie materiałów w mediach społecznościowych z hashtagiem #UrodzinyNetto. Trzech zwycięzców zostanie wybranych przez jury konkursowe do 23 października.

