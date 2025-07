Rząd zmienił prognozy makroekonomiczne

Rada Ministrów przyjęła aktualizację założeń makroekonomicznych na lata 2025-2028, o czym poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów. Z komunikatu wynika, że choć prognoza wzrostu PKB w 2026 roku pozostała bez zmian, obniżono szacunki dotyczące inflacji oraz wzrostu płac w przyszłym roku.

Jak wyjaśnia MF, „zmiana scenariusza makroekonomicznego wynika z napływających danych makroekonomicznych z pierwszych miesięcy bieżącego roku oraz zmiany założeń mających wpływ na prognozy poszczególnych kategorii makroekonomicznych”. Resort podkreśla, że „przyjęty scenariusz stanowi podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026”.

Wzrost PKB bez zmian, ale inflacja w dół

Zgodnie z aktualizacją, wzrost PKB w 2026 roku ma wynieść realnie 3,5 proc. Oznacza to, że prognoza wzrostu gospodarczego nie uległa zmianie w porównaniu do września, kiedy to rząd przyjął „Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029”.

Istotną zmianą jest natomiast prognoza inflacji. Ministerstwo Finansów prognozuje średnioroczną inflację konsumencką na poziomie 3 proc. Pierwotna prognoza zakładała inflację na poziomie 3,8 proc.

Wolniejszy wzrost wynagrodzeń

Po aktualizacji wieloletnich założeń makroekonomicznych obniżeniu uległo także przewidywane tempo wzrostu wynagrodzeń – zarówno nominalnych, jak i realnych. Obecnie przewiduje się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie o 6,4 proc. w ujęciu nominalnym oraz o 3,3 proc. w ujęciu realnym. Wcześniej, pod koniec kwietnia, rząd oczekiwał wzrostu przeciętnego wynagrodzenia o 7,6 proc. w ujęciu nominalnym oraz o 3,6 proc. w ujęciu realnym.

Inwestycje i Krajowy Plan Odbudowy (KPO)

Ministerstwo Finansów prognozuje, że „w 2026 r. wzrost inwestycji ogółem wyniesie 8 proc.” Resort dodaje, że „w 2026 r. zakładane jest największe wydatkowanie środków w ramach KPO”. Stopa inwestycji ma wzrosnąć z 16,9 proc. PKB w 2024 roku do 18,1 proc. w 2026 roku.

