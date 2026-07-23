Pierwsza edycja raportu „OCZEKIWANIA VS. RZECZYWISTOŚĆ” ocenia realizację strategii siedmiu kluczowych Spółek Skarbu Państwa, których łączna kapitalizacja wynosi około pół biliona złotych.

W 2025 roku PKO BP i Bank Pekao odnotowały rekordowe zyski, jednak Orlen zmierzył się ze spadkiem zysku netto o 93%, a KGHM z rosnącymi kosztami wydobycia.

Spółki mierzą się z licznymi wyzwaniami, takimi jak rezerwy na ryzyko prawne (PKO BP), spadek udziału w rynku (PZU) czy wrażliwość na obniżki stóp procentowych (Alior Bank).

Firmy aktywnie redefiniują swoje strategie, np. PGE planuje 235 mld PLN inwestycji w zieloną energię, a Orlen optymalizuje program „Nowa Chemia”.

Czym jest raport „Oczekiwania vs. Rzeczywistość”?

Na stole leży pierwsza edycja raportu „OCZEKIWANIA VS. RZECZYWISTOŚĆ”, który przygotowało Centrum Strategii Rozwojowych. To świeże spojrzenie na to, jak największe państwowe firmy radzą sobie z realizacją własnych obietnic. Analiza objęła siedmiu gigantów: PKN Orlen S.A., PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., PZU S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE S.A. oraz Alior Bank S.A. Ich łączna wartość rynkowa to, bagatela, pół biliona złotych. Nowy raport Centrum Strategii Rozwojowych ujawnia, że kluczowe Spółki Skarbu Państwa, mimo często dobrych wyników finansowych w 2025 roku, stoją przed poważnymi wyzwaniami strategicznymi. Autorzy podkreślają, że nie oceniają samych strategii, a jedynie sprawdzają, czy zarządy dowiozły to, co zapowiedziały. Wnioski są niejednoznaczne.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]

Jakie wyniki finansowe osiągnęły Spółki Skarbu Państwa w 2025 roku?

Rok 2025 był dla państwowych czempionów czasem skrajności. Z jednej strony mamy sektor bankowy. PKO Bank Polski zarobił na czysto 10,68 mld zł, a Bank Pekao zanotował rekordowe 7,02 mld zł zysku. Z drugiej strony jest PKN Orlen, którego zysk netto skurczył się aż o 93% rok do roku, spadając do 1,38 mld zł. To efekt m.in. konieczności redefinicji flagowego projektu petrochemicznego Olefiny III. Analiza wyników finansowych spółek za 2025 rok pokazuje obraz pełen kontrastów: od rekordowych zysków w sektorze bankowym po potężny spadek rentowności w PKN Orlen. Dobrze poradziła sobie również Polska Grupa Energetyczna, która wypracowała rekordową EBITDA na poziomie 12,9 mld zł. Ten wynik jest jednak mocno zaburzony przez gigantyczne odpisy na aktywa węglowe w wysokości 8,65 mld zł, które ostatecznie wpędziły spółkę w stratę netto.

Co dalej z państwowymi gigantami? Największe wyzwania

Pieniądze to nie wszystko, co doskonale pokazuje raport. Każda ze spółek ma swoje poważne wyzwania na horyzoncie. W przypadku Orlenu kluczowe będzie teraz ratowanie projektu chemicznego pod nową nazwą „Nowa Chemia”. PKO BP, mimo świetnych wyników, wciąż ma problem z kredytami frankowymi, na które tylko w 2025 roku odłożył 4,4 mld zł rezerw.

Prawdziwy ból głowy ma zarząd KGHM. Miedziowy gigant miał być w czołówce najtańszych producentów na świecie, a wylądował w drugiej połowie stawki. Rosnące koszty wydobycia w Polsce stawiają pod znakiem zapytania jego długoterminową konkurencyjność. W PZU z kolei zapaliła się lampka ostrzegawcza, bo udział ubezpieczyciela w rynku majątkowym spadł do poziomu 26,8%. Firma próbuje ratować sytuację, wchodząc na nowe rynki – w maju 2026 roku sfinalizowała przejęcie MetLife Ukraina. Najnowszy raport o spółkach państwowych jasno wskazuje, że za dobrymi na pierwszy rzut oka liczbami kryją się fundamentalne problemy, które zadecydują o ich przyszłości. Przedsmak kłopotów może mieć też Alior Bank, którego wyniki są bardzo wrażliwe na ewentualne obniżki stóp procentowych.

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