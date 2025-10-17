Nestle zwolni 16 tys. pracowników w ciągu 2 lat, aby zaoszczędzić miliard franków rocznie, a docelowo nawet trzy miliardy.

Redukcja obejmie głównie stanowiska menedżerskie i administracyjne (12 tys.), ale także produkcję i łańcuch dostaw (4 tys.).

Prezes Nestle podkreśla, że zwolnienia są konieczne do dostosowania firmy do zmieniających się realiów i zwiększenia efektywności.

Nie wiadomo, czy zwolnienia dotkną polskich oddziałów, co budzi niepewność wśród 277 tys. pracowników Nestle na świecie.

Zwolnienia w Nestle – 16 tysięcy osób straci pracę

Szwajcarski gigant spożywczy Nestle ogłosił, że w ciągu najbliższych dwóch lat zredukuje 16 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Informację przekazał w czwartek nowy prezes firmy, Philipp Navratil. Jak wynika z komunikatu, plan obejmuje likwidację 12 tysięcy stanowisk menedżerskich i administracyjnych, a także 4 tysiące etatów w obszarach produkcji i łańcucha dostaw.

Według serwisu Swiss International, redukcja zatrudnienia ma przynieść firmie oszczędności na poziomie miliarda franków szwajcarskich rocznie, a dzięki postępującej cyfryzacji i automatyzacji kwota ta ma wzrosnąć nawet do trzech miliardów franków.

„Świat się zmienia – a Nestle musi zmieniać się szybciej”

Podczas prezentacji wyników finansowych Philipp Navratil podkreślił, że decyzja o zwolnieniach wynika z konieczności dostosowania firmy do dynamicznie zmieniających się realiów gospodarczych.

„Świat się zmienia – a Nestle musi zmieniać się szybciej” – powiedział prezes koncernu.Jak zaznaczył, działania restrukturyzacyjne mają na celu zwiększenie efektywności, uproszczenie procesów zarządzania i przyspieszenie wdrażania nowych technologii.

Niepewność wśród pracowników – brak szczegółów o rynkach lokalnych

Na całym świecie Nestle zatrudnia około 277 tysięcy osób, w tym w Polsce – około 5 tysięcy. Koncern działa w naszym kraju od ponad 30 lat, jednak nie wiadomo jeszcze, czy planowane zwolnienia obejmą także polskie oddziały.

„W tej chwili nie jesteśmy w stanie podać konkretnych liczb dla poszczególnych rynków” – poinformował Philipp Navratil.

Nestle – globalny lider branży spożywczej

Nestle pozostaje największym na świecie koncernem spożywczym. Zarządza ponad 200 markami i działa w 188 krajach. Firma od lat inwestuje w rozwój technologiczny i innowacje produktowe, jednak obecne cięcia to sygnał, że nawet giganci branży muszą szukać oszczędności i efektywniejszych modeli działania w dobie globalnych zmian gospodarczych.

