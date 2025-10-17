Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że przepisy nowelizacji ustawy górniczej, ułatwiające funkcjonowanie kopalń i zapewniające osłony pracownikom, powinny wejść w życie jeszcze w tym roku.

Projekt ustawy ma umożliwić finansowanie świadczeń osłonowych (np. odpraw) dla pracowników likwidowanych kopalń bezpośrednio z budżetu państwa.

Koszty zmian będą zależały od liczby pracowników korzystających z pakietów osłonowych, co jest elementem sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Trwają dyskusje nad włączeniem Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) do przepisów noweli, co mogłoby wiązać się z dodatkowym kosztem kilkuset milionów złotych

Nowelizacja ustawy górniczej: Kiedy przepisy wejdą w życie?

Kluczowe zmiany dla polskiego górnictwa są coraz bliżej. Minister energii Miłosz Motyka, w rozmowie z PAP, zapowiedział, że rząd dołoży wszelkich starań, aby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w 2024 roku. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, który był jednym z tematów ostatniego posiedzenia rządu. Zmiana ma ułatwić funkcjonowanie zakładów górniczych w trudnym okresie transformacji.

Projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego ma umożliwić finansowanie świadczeń osłonowych dla pracowników likwidowanych kopalń z dotacji budżetowych. Jak zapowiedział minister Motyka: „- Ta ustawa (...) powinna wejść w życie w tym roku i zrobimy wszystko, aby pan prezydent (...) mógł ją podpisać w tym roku”. To jasny sygnał, że prace legislacyjne nabierają tempa.

Odprawy dla górników. Na jakie świadczenia mogą liczyć?

Głównym celem projektowanych przepisów jest zapewnienie pracownikom sektora górniczego odpowiednich osłon socjalnych w procesie odchodzenia od węgla. Finansowanie odpraw z budżetu państwa ma być gwarancją sprawiedliwej transformacji, która nie pozostawi górników bez wsparcia. Minister Motyka podkreślił, że ostateczne koszty zmian będą uzależnione od skali zainteresowania programem.

„- Zwracamy uwagę, że jest to element transformacji energetycznej, która jest realizowana w sposób sprawiedliwy. Ona powinna gwarantować osłony pracownikom tego sektora” – zaznaczył minister. Koszty nowych przepisów będą zależeć od liczby pracowników decydujących się na skorzystanie z odpraw dla górników i innych pakietów osłonowych gwarantowanych w tej ustawie. To oznacza, że im więcej osób zdecyduje się na dobrowolne odejścia, tym większe będą wydatki z budżetu państwa.

Co z pracownikami JSW? Spółka czeka na kluczową decyzję

Szczególnie skomplikowana jest sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Zarząd spółki wnioskował o objęcie jej pracowników nowymi przepisami, jednak na obecnym etapie legislacyjnym JSW nie jest uwzględniona w projekcie. Oznacza to, że jej pracownicy nie mogliby liczyć na finansowane z budżetu świadczenia. Jednocześnie spółka ogłosiła rozpoczęcie przygotowań do restrukturyzacji, która ma na celu ustabilizowanie jej płynności finansowej.

Dyskusje w sprawie włączenia JSW do programu wciąż trwają. Jak wynika z wcześniejszych wypowiedzi ministra Motyki, koszt takiego rozwiązania szacowany jest na kilkaset milionów złotych. Nadzieję pracownikom daje deklaracja wiceministra aktywów państwowych Roberta Kropiwnickiego. Poinformował on, że celem rządu jest uchwalenie ustawy włączającej JSW do programu dopłat jeszcze w tym roku. Kluczowe dla przyszłości spółki i jej pracowników jest to, czy Jastrzębska Spółka Węglowa zostanie objęta przepisami, co umożliwiłoby finansowanie odpraw dla górników z budżetu państwa. Dodatkowo do końca października ma zapaść decyzja w sprawie zwrotu 1,6 mld zł składki solidarnościowej dla JSW, co mogłoby znacząco poprawić jej sytuację finansową.

