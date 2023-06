Gigantyczna obniżka produktów! Już w weekend specjalne promocje w sklepach Carrefour

Promocje w Carrefour – taniej z własnym opakowaniem

World Refill Day obchodzony jest w piątek, 16 czerwca. To ogólnoświatowa akcja mająca na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska tworzywami sztucznymi i ograniczenie ilości odpadów. W inicjatywę zaangażował się Carrefour. Sieć w piątek, 16 czerwca, a także w sobotę, 17 czerwca wprowadza promocję na produkty do uzupełniania:

* do 30 proc. na produkty refill marki własnej Carrefour,

* drugi produkt kawy Nescafe refil, 40 proc. taniej

* rabaty do -40% na wybrane butelki wielorazowe, butelki filtrujące, filtry i dzbanki dostępne w ofercie Carrefour,

* Soda Stream: wymiana pustego naboju na pełny, pozwala otrzymać e-kupon uprawniający do 50 proc. rabatu na kolejną wymianę butli z gazem Soda Stream w sklepach Carrefour,

* mydła Palmolive w opakowaniach refill taniej o 15 proc. oraz płyn do mycia szyb Clin w opakowaniu refill w Super Cenie 7,99 za sztukę.

Co to jest refillomat?

Refillomat to urządzenie, dzięki któremu można napełnić swoje własne opakowanie danym produktem. Wyglądem przypomina automaty do napojów. Refill polega na zakupie produktów, które zwykle kupujemy w plastikowych butelkach, do własnych opakowań wielokrotnego użytku. Carrefour jako jedna z pierwszych sieci handlowych w Polsce zaoferował możliwość uzupełniania produktów w refillomatach. Początkowo były to kosmetyki marki Yope, ale obecnie są to też produkty marki własnej, w tym asortyment chemii domowej. W Warszawie działa refillomat z makaronami marki Lubella. Refillomaty znajdziemy m.in. w centrach handlowych Arkadia i Westfield Mokotów w Warszawie oraz Magnolia we Wrocławiu.

