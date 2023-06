Biedronka, Lidl, Kaufland czy Carrefour? Wiadomo, gdzie jest najtaniej!

Gdzie zrobimy najtańsze zakupy?

W koszyku Business Insidera i aplikacji PanParagon co tydzień podawane są ceny 14 podstawowych produktów. Dane z paragonów z maja redakcja wykorzystała do analizy, gdzie jest najtaniej. Zwycięzcą okazała się Biedronka. Koszyk artykułów kosztował tam 135,1 zł. W sieci Kaufland te same zakupy kosztowały w tym czasie 135,6 zł. Dopiero na trzecim miejscu znalazł się Lidl – tam zakupy kosztowały 136,24 zł. Najdroższy okazał się Carrefour, gdzie cena koszyka przekroczyła 140 zł.

Ceny w poszczególnych sieciach

Nie oznacza to, że wszystkie produkty są najtańsze w Biedronce. W tej sieci stosunkowo drogie są chociażby ziemniaki, a marchew jest najdroższa w całym zestawieniu. Dość tanio w Biedronce możemy kupić pomidory czy paprykę. Do sklepów Kaufland warto się wybrać po mięso. Piersi kurczaka są tam najtańsze na liście, niedroga jest też kiełbasa. Lidl ma tanie bułki i jabłka, które z kolei najtańsze są w Carrefourze.

Drożyzna nie odpuszcza

Z danych aplikacji PanParagon wynika, że pomiędzy 30 maja a 6 czerwca koszyk czternastu produktów kosztował 134,93 zł. Oznacza to , że ceny poszły w w tydzień w górę o 0,9 proc. Najbardziej względem poprzedniego tygodnia podrożała mąka pszenna – aż o 3,5 proc. Teraz 1 kg kosztuje 3,37 zł. W górę poszły także ceny kiełbasy śląskiej. W tej chwili 1 kg tego produktu kosztuje 26,62 zł, co oznacza wzrost o 2,2 proc.

