Koszyk zakupowy 2023. Które produkty spożywcze potaniały?

Koszyk cen maj 2023 - co potaniało najbardziej?

Portal dlahandlu.pl zbadał koszyk zakupowy i porównał ceny do maja 2022 roku. Jest dużo drożej i to w każdym badanym przez portal sklepie. Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów, a jedynie w przypadku ich braku rynkową cenę średnią dla danego produktu. Z analizy Koszyka cen wynika, że ceny od marca 2023 już tak bardzo nie rosną, a nawet w niektórych przypadkach spadają. Na liście podstawowych produktów spożywczych, które kupimy taniej znalazły się: masło, mąka, olej, ale także pomidory i papryka. Taniej możemy też kupić sery żółte, kawę, banany, tłuszcze roślinne czy cytryny.

Koszyk zakupowy maj 2023 - Dino

Sieć Dino sprzedaje w maju 2023 50 produktów w cenie 404-406 zł. Dwa miesiące temu płaciliśmy 409-410 zł, zaś rok temu było o wiele taniej - 339 zł. Oznacza to, że w ujęciu mdm. płacimy o 4-5 zł mniej, ale w ujęciu rdr. o 65 zł więcej. W ostatnim czasie w Dino potaniało masło, mąka, pomidory, papryka i banany.

Koszyk cenowy maj 2023 - Intermarche

50 produktów z Koszyka w Intermarche kosztuje obecnie 420-422 zł wobec 417 w marcu tego roku. Rok temu za podobne zakupy płaciliśmy 350 zł. Oznacza to, że zakupy w rok podrożały o ok. 70 zł. W Intermarche potaniał olej i margaryna a także pomidory i papryka.

Koszyk cenowy maj 2023 - Polomarket

W sklepach sieci Polomarket zakup 50 produktów z Koszyka to wydatek rzędu 425-427 zł. W marcu takie zakupy kosztowały 421-422 zł, a rok temu 347 zł. Oznacza to, że obecnie jest o ok. 78-80 zł drożej. W Polomarkecie potaniał ser gouda, pomidory i papryka.

Koszyk cenowy maj 2023 - Stokrotka

W sklepach sieci Stokrotka zakup 50 produktów to koszt 427-428 zł, czyli o 9 zł taniej niż w marcu br. (436 zł). Rok temu płaciliśmy tutaj 356 zł. Oznacza to, że obecnie jest o ok 75 zł drożej niż w maju 2022. Obecnie tanieje jednak olej, mąka, cytryny, papryka, pomidory, a jaja sprzedawane są w promocyjnej cenie, która obniża rachunek za zakupy.

Koszyk cenowy maj 2023 - SPAR

W sklepach SPAR za 50 produktów z Koszyka płacimy 454-455 zł wobec 444 zł w marcu br. Rok temu płaciliśmy 364 zł Oznacza to, że obecnie jest aż o 90 zł drożej niż w maju 2022 r. W SPAR-ze od marca potaniała kawa, olej, mąka, cytryny, pomidory i papryka.

