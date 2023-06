Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Promocje w Biedronce

Obłędny weekend w Biedronce! Mega promocja na masło, olej i kiełbasę. Soki, makarony i piwo za darmo [WIDEO]

Początek kolejnego letniego weekendu to najlepszy moment do zrobienia dużych zakupów. Jeśli chcemy zaoszczędzić to koniecznie zróbmy je w Biedronce. Sieć kusi dużymi promocjami. Taniej kupimy masło, sery, mięso czy owoce. Ile kosztują parówki, kiełbasa i ziemniaki? Co możemy dostać gratis? To wszystko zobaczycie w najnowszym odcinku programu „Tańczące z promocjami”.