Gigantyczna odprawa dla pracownika w 2024 roku. To nawet 64 500 złotych

Wynagrodzenie minimalne 4300 zł, odprawa do 64 500 zł

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie to 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa - 28,10 zł. Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca br. oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), o 19,4 proc. Z kolei wzrost minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. do 28,10 zł oznacza wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r., o 19,5 proc. Następna podwyżka wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej jest zaplanowana na 1 stycznia przyszłego roku.

Art. 8 ust. 4. Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników określa maksymalną wysokość odprawy pieniężnej w przypadku zwolnienia grupowego:

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

64 500 złotych odprawy (kwota w najbardziej optymistycznym zgodnym z prawem przypadku) to wynagrodzenie minimalne w wysokości 4300 zł pomnożone przez wskaźnik 15.

Zwolnienie grupowe – jaką odprawę przewiduje ustawa?

Zgodnie z art. 8 ust. 1. wspomnianej wcześniej ustawy:

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata

dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat

trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.