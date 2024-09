Gigantyczna podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców

Składki ZUS dla przedsiębiorców

Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcy muszą szykować się na wyższe składki, jakie muszą odprowadzać do ZUS. "Gazeta Wyborcza" zwróciła uwagę na to, że zgodnie z przyjętym projektem ustawy budżetowej na 2025 r. przeciętne wynagrodzenie prognozowane jest na poziomie 8673 zł. A to od wysokości właśnie średniej krajowej płacy zależy wysokość stawek składek odprowadzanych przez przedsiębiorców do ZUS. Okazuje się, że aż taki wzrost wynagrodzeń sprawi, że składki do ZUS od przedsiębiorców mogą podskoczyć o niemal 11 proc. Przypominano, że podstawę wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60 proc. prognozowanej średniej krajowej. Ale jest sposób na odciążenie budżetu przedsiębiorców. To wakacje od ZUS.

Wakacje od ZUS

Na czym polegają wakacje od ZUS? Przepisy dotyczące wakacji od ZUS wchodzą w życie od 1 listopada 2024 r., ale realną ulgę w portfelu przedsiębiorcy odczują dopiero w 2025 roku. Dziennik wyjaśnia, że wakacje od ZUS umożliwiają osobom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze lub będącym wspólnikami spółki cywilnej zwolnienie z konieczności doprowadzenia składek do ZUS w jednym miesiącu w roku. Zwolnieniu temu nie podlega tylko składka zdrowotna. Za 2024 r. skorzystanie z takich wakacji od ZUS będzie możliwe tylko w grudniu. W kolejnym roku przedsiębiorca będzie mógł wybrać sobie termin na wakacje od ZUS według własnych potrzeb, planów, stanu budżetu i kalendarza firmy.

Warto podkreślić, że startujący, mniej zarabiający, przedsiębiorcy płacą mniejsze składki niż doświadczeni rynkowi gracze. Wysokość składek preferencyjnych ZUS przedsiębiorców oblicza się jako 30% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę - zamiast 60% wynagrodzenia przeciętnego. W 2024 roku wynagrodzenie minimalne od stycznia wynosiło 4242 zł a od lipca wynosi 4300 zł brutto. Składki do ZUS od lipca 2024 roku dla tych osób wynosi 408,16 zł.

