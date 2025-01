Gigantyczna waloryzacja od rządu Tuska! Seniorzy dostaną niespodziewany prezent

Waloryzacja emerytur 2025 roku

Wysokość waloryzacji emerytur zależy od wskaźników ekonomicznych, takich jak wzrost wynagrodzeń, oraz inflacja. W ostatnich latach inflacja była dwucyfrowa, inflacja, mocno rosły też wynagrodzenia. To przekładało się na 14,8 proc. wzrostu emerytur w 2023 roku, oraz na 12,12 proc. waloryzacji w 2024 roku. Jednak na to, że w 2025 roku tak wysokich wzrostów już nie będzie.

Według danych opublikowanych przez GUS inflacja w grudniu wyniosła 4,8 proc. Oznacza to, że prognozowana podwyżka dla seniorów w 2025 roku może być wyższa niż zakładano wcześniej. Jeśli weźmiemy ostatnie dane z GUS dotyczące inflacji oraz wzrostu płac, to otrzymamy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 5,89 proc. W praktyce oznacza to podwyżkę emerytur od 104 do prawie 300 zł miesięcznie.

Przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 5,89 proc., najniższa emerytura wynosząca obecnie 1780,96 zł wzrosłaby o 104,86 zł zł, osiągając kwotę 1885,82 zł. W takiej sytuacji średnia emerytura wynosząca 3,5 tys. zł wzrosłaby o 206 zł, dochodząc do kwoty 3706 zł. Natomiast seniorzy z jednymi z wyższych świadczeń - 5 tys. zł dostaliby podwyżkę 294 zł i tym samym ich emerytura wyniosłaby 5294 zł miesięcznie.

Waloryzacja płacowa emerytur - jakie podwyżki świadczeń?

Wskaźnik waloryzacji na poziomie 5,89 proc. daje groszowe podwyżki świadczeń seniorów. Rząd Donalda Tuska chce jednak dać emerytom i rencistom więcej pieniędzy i rozważa wprowadzenie innych mechanizmów waloryzacji - pisze "Fakt". Jednym z nich jest zrównanie waloryzacji świadczeń z realnym wzrostem płac (bez uwzględnienia inflacji). Takie rozwiązanie jeszcze nie było stosowane. Obecna waloryzacja inflacyjno-płacowa miałaby zostać zamieniona na waloryzację płacową. Wskaźnik waloryzacji w takim rozwiązaniu to 9,1 proc. Taka waloryzacja byłaby zdecydowanie bardziej korzystna dla seniorów.

Minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1 tys. 780 zł i 96 gr, po takiej waloryzacji zostałaby zwiększona do kwoty 1 tys. 943 zł i 3 gr brutto. Tyle samo wyniosłyby trzynastki i czternastki brutto dla seniorów. Przeciętna emerytura wypłacana w wysokości 3,5 tys. zł zwiększyłaby się do kwoty ok. 3018 zł (wzrost o 318 zł), a emerytura 5 tys. zł po podwyżce wynosiłaby ok. 5455 zł (wzrost o 455 zł).

Ostateczną wysokość wskaźnika poznamy na początku lutego 2025 roku. Zwaloryzowane emerytury będą wypłacane na konta seniorów od marca 2025 roku.

Dokładne wyliczenia i przykłady waloryzacji emerytur przedstawiamy w GALERII.