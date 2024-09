i Autor: pixabay.com zdj. ilustracyjne

PKP Cargo

Gigantyczne odprawy w PKP Cargo! Tracą pracę i dostają 100 tys. zł

Zarząd PKP Cargo w lipcu ogłosił, że zwolnienia grupowe dotkną do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników. Wiadomo, na jakich zasadach ma to się odbywać. Zwolnione osoby mogą mieć dłuższy czas wypowiedzenia umów o pracę. Okres ten może wynosić nawet 6 miesięcy. Zwalnianym pracownikom w zależności od stażu pracy będą przysługiwać wielomiesięczne odprawy lub odszkodowania. W sumie zwolniony pracownik może dostać nawet 100 tys. zł.