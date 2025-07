Paragon grozy we Władysławowie. Tyle kosztuje toaleta

Wakacyjne paragony grozy to już niemal tradycja. Wysokie ceny jedzenia w nadmorskich kurortach nikogo nie dziwią. 75 złotych za obiad, 35 złotych za gofra, 40 złotych za kawę – to standard. Tym razem jednak internautka spędzająca wakacje we Władysławowie postanowiła zwrócić uwagę na kosmiczne ceny publicznych toalet.

Na TikToku użytkowniczka bezspamuplis opublikowała film, na którym prezentuje paragon za skorzystanie z toalety. Kwota? 8 złotych. Jak podkreśla autorka, cena ją zszokowała, bo jeszcze rok temu za tę samą usługę płaciła 4 razy mniej. "W tamtym roku było to 2 zł, ale ta cena zbiła mnie z nóg. Ale najlepszy klient to taki, który nie ma innego wyjścia" – podsumowała.

Internauci oburzeni cenami toalet nad Bałtykiem

Pod nagraniem natychmiast pojawiły się liczne komentarze oburzonych internautów. Wiele osób uważa, że dostęp do bezpłatnych toalet powinien być standardem w każdym cywilizowanym mieście. "Przecież takie potrzeby to nie zachcianka, tylko konieczność. W każdym cywilizowanym mieście powinny być za darmo, ani grosze. Na koszt państwa. Później ludzie s*ają do wody i im się nie dziwię" – napisał jeden z komentujących.

Inni dzielą się swoimi doświadczeniami cenowymi z różnych nadmorskich miejscowości: "W Gdyni Orłowo płaciłem 3 złote i został wydany paragon", "20 Kołobrzeg w maju", "10 złotych w Sopocie na plaży" – wyliczają. Nie brakuje również pomysłów na to, jak radzić sobie z potrzebą fizjologiczną, nie ponosząc kosztów. Najczęściej pojawiają się sugestie, by załatwiać się w wodzie lub w krzakach, ignorując ryzyko mandatu.

Uzasadnione koszty czy zdzierstwo?

Pojawiają się również głosy rozsądku, zwracające uwagę na koszty utrzymania toalet. "Jest tak: ktoś to musi posprzątać, umyć, nikt nie pracuje za darmo. Woda kosztuje, prąd, podatek. Jeśli jest to szambo bezodpływowe, też trzeba zapłacić, żeby wywieziono" – zauważa jeden z komentujących.

Trudno się z tym nie zgodzić. Rodzi się jednak pytanie, dlaczego ceny toalet tak bardzo różnią się w różnych miejscowościach?

