Gigantyczne podwyżki prądu w 2024! Nowe taryfy URE

Nowe taryfy za energię zatwierdzone przez URE

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu:

· Enea

· Energa Obrót

· PGE Obrót

· Tauron Sprzedaż

Taryfy na prąd spadną ale rachunki wzrosną

Taryfy sprzedaży prądu spadną. Obniżka sięgnie ok. 30%. Jednak taryfy w 2023 r. nie dotyczyły bezpośrednio gospodarstw domowych z powodu zamrożenia cen prądu.

W styczniu 2024 r. gospodarstwa domowe nie odczują znacznych zmian w cenach prądu. Jednak od lipca rządowe osłony na prąd prawdopodobnie wygasną, wtedy rachunki pójdą mocno w gorę.

- taryfy zatwierdzone na 2023 rok nie były stosowane do rozliczeń z odbiorcami, ponieważ po ustawowym zamrożeniu cen, płacą oni w tym roku 412 zł/MWh do określonych limitów zużycia energii (…) zakończyły się prace nad ustawą, która przedłuża zamrożenie cen energii i gazu na pierwszych sześć miesięcy 2024 r. na poziomie obowiązującym w 2023 r. Ustawa ta oczekuje obecnie na podpis Prezydenta – podkreśla prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Można sobie wyobrazić, że np. w maju dojdzie do niespodzianki, a sejm znów przedłuży zamrożenie cen energii. Jednak ten scenariusz wydaje się obecnie mało prawdopodobny. Rządowe osłony na energię pochłaniają kwoty liczone w miliardach.

Jak bardzo wzrosną rachunki za prąd od lipca 2024? Niestety znacząco

Wspomniana stawka 412 zł/MWh pozostanie do końca czerwca 2024. Jednak już od lipca stawka wzrośnie do niemal 740 zł /MWh. Oznacza to, że od lipca 2024 r. rachunki za prąd dla odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną o ok. 80%

