Sejm zamroził ceny energii. Będą wyższe limity

Spór o płacę minimalną 2024. Rząd daje 700 zł podwyżki. Związkowcy: to za mało!

Wakacje za granicą tańsze niż przed rokiem? To zasługa... polskiej waluty!

Ceny prądu w Polsce

Uchwalona w czwartek nowela ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczy zapewnienia stabilnego poziomu cen energii elektrycznej i paliw gazowych dla wybranych odbiorców, którzy są szczególnie narażeni na wzrost cen paliw i energii poprzez m.in. zwiększenie podstawowego limitu zużycia energii objętego zamrożeniem cen na poziomie z 2022 r., oraz obniżeniu ceny maksymalnej energii elektrycznej w kolejnych kwartałach 2023 r.; a także wprowadzenie w 2023 r. obowiązku odprowadzenia na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowych dochodów dla dużych podmiotów z sektora wydobycia węgla i produkcji koksu.

Nowela przede wszystkim zwiększa limity zużycia prądu z zamrożoną ceną, a także obniża cenę maksymalną energii elektrycznej m.in. dla samorządów i przedsiębiorców. Teraz dla gospodarstw domowych limit zwiększy się z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie, dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością z 2600 kWh do 3600 kWh, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników – z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie.

Nowe limity będą do wykorzystania w 2023 r., nawet jeśli odbiorca energii elektrycznej – jeszcze przed wejściem w życie uchwalonej w czwartek nowelizacji – przekroczył dotychczasowy limit.

Niższe ceny za prąd dla przedsiębiorców, szpitali, samorządów

Jest też dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 października 2023 r. obniżona ma zostać cena maksymalna na energię, z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh. Będzie to dotyczyło: samorządów; małych i średnich przedsiębiorstw; wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Nowe przepisy zakładają również, że podmioty, które zajmują się wydobyciem, wytwarzaniem lub obrotem węglem, zapłacą składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 r. Zgodnie z ustawą nadmiarowe dochody to takie, które przekraczają 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat. Mają być one obciążone składką w wysokości 33 proc., a środki od nadzwyczajnych zysków spółek węglowych zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

"

Sonda O ile procent zwiększyły ci się w 2023 roku rachunki za prąd, gaz, wodę i czynsz? W porównaniu do opłat sprzed roku O 20 procent O 40 proc. O 100 procent? O wiecej niż 100 procent