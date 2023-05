i Autor: SHUTTERSTOCK

Ceny prądu

Te dokumenty musisz złożyć, żeby nie płacić więcej za prąd! Termin się zbliża

Tarcza Solidarnościowa to pakiet ustaw przyjęty, aby chronić odbiorców energii elektrycznej. W jej ramach wprowadzono m.in. częściowe zamrożenie cen oraz ceny maksymalne dla niektórych odbiorców. Ustawy weszły już w życie i mają zastosowanie do cen energii w 2023 roku. Do kiedy trzeba złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu?