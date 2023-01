Ceny energii 2023. Te limity i dodatki pomogą Ci obniżyć cenę prądu!

Rekordowe ceny energii! Europa zmaga się z kryzysem energetycznym, a my zapłacimy wyższe rachunki za prąd

Ceny energii rosną w całej Europie zmagającej się z kryzysem energetycznym, więc odczujemy to również w Polsce. Sytuacja wynika m.in. z zerwania i zakłóceń dostaw ropy i gazu, co z kolei jest skutkiem wojny na Ukrainie i embarga na rosyjskie surowce. W 2022 roku notowano również rekordy na giełdach energii. Aby nie narazić Polaków na nagłe i zbyt gwałtownie podwyżki energii rząd wprowadził szereg rozwiązań, które mają na celu obniżyć rachunki, ale także zachęcić nas do oszczędzania prądu. To jednak nie oznacza, że ceny w 2023 roku nie wzrosną, podwyżka jest więcej niż pewna.

Limity na prąd w 2023 roku. Jeśli je przekroczysz - zapłacisz wyższą stawkę!

Od 2023 roku wchodzą w życie limity na energię elektryczną. Ich przekroczenie nie będzie rzecz jasna oznaczało odcięcia od prądu, ale płacenie wyższych stawek. Jeśli w przeciągu roku (od 1 stycznia 2023 roku) nie przekroczymy zużycia w gospodarstwie domowym wysokości 2000 kWh rocznie, to zapłacimy cenę za prąd według stawki z 2022 roku. W przypadku gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami limit wynosi 2600 kWh, a w przypadku osób z kartą Dużej Rodziny, rolników i seniorów, którzy odchowali przynajmniej troje dzieci - 3000 kWh. O tym jak oszczędzać prąd, pisaliśmy tutaj.

Po przekroczeniu limitu zapłacimy 693 zł/MWh w przypadku gospodarstwa domowego, co wynika z maksymalnych cen ustalonych ustawą. Dla samorządów, odbiorców wrażliwych, małych oraz średnich przedsiębiorstw cena maksymalna wyniesie 785 zł/MWh. Co więcej jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z maksymalnych cen prądu musi wcześniej złożyć wniosek do dostawcy prądu.

Ceny maksymalne będą stosowane dopiero miesiąc po złożeniu wniosku. Tzn. jeśli przedsiębiorca złożył pismo do 30 listopada 2022 roku, z cen maksymalnych będzie mógł korzystać dopiero od 1 grudnia 2022 roku. Jeśli złoży w grudniu, ceny maksymalne będą obowiązywać dopiero od stycznia 2023 roku etc.

Dodatek dla osób ogrzewających dom prądem

Rząd zaplanował także jednorazowe wsparcie finansowe dla osób, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Przewidziano dodatek wysokości tysiąca złotych dla gospodarstw domowych, których zużycie nie przekracza 5 MWh rocznie. W przypadku, gdy w 2021 roku przekroczyło ten limit (co wnioskodawca musi udowodnić) w 2021 roku, wsparcie wyniesie 1,5 tys. zł.

Planowo dodatek ma zostać wypłacony na początku roku, do 31 marca 2023 roku. Wnioski można składać już teraz, najpóźniej do 1 lutego 2023 roku. Aby jednak otrzymać świadczenie, trzeba mieć wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) potwierdzający ogrzewanie prądem elektrycznym. Z dodatku nie mogą skorzystać osoby, które otrzymały dodatek węglowy, czy inne dodatki do ogrzewania domu (do peletu, drewna, gazu, oleju opałowego).

Zamrożenie cen i limit gazu na 2023 roku

W 2023 roku najprawdopodobniej kontynuowane będzie również zamrożenie cen gazu z 29 stycznia 2022 roku. Ustawową ochroną mają być gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe, a tzw. wrażliwi odbiorcy mogą liczyć na refundację VAT. Do wrażliwych odbiorców zaliczać będzie się osoby o niskich dochodach (limit 2,1 tys. zł miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego i 1,5 tys. zł na głowę w gospodarstwie wieloosobowym).

Wsparcie nie obejmie przedsiębiorców. Ponadto firmy energetyczne mają dostać rekompensaty za utrzymanie cen gazu dla odbiorców indywidualnych.

