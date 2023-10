Gigantyczny sukces polskiej firmy! Pesa pojedzie do Rumunii

Co piąty Polak nie ma oszczędności! Fatalne dane

Ile wart jest kontrakt?

PESA rywalizowała w przetargu z francuskim Alstomem. Według informacji ARF polska firma wygrała wszystkie elementy przetargu podzielonego na trzy części, a wartego między 3,238 a 4,150 mld lei netto, czyli między 2,9 a 3,7 mld zł.

Umowa ma obejmować dostawę 62 elektrycznych składów do obsługi tras regionalnych, 15-letniego okres utrzymania i serwisu, oraz opcję na przedłużenie serwisowania o kolejne 15 lat bez rozpisywania nowego przetargu.

Zgodnie z informacją ARF, zakup pociągów i serwisu zostaną sfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu transportowego na lata 2021-2027.

Jak podaje spółka w komunikacie, zaoferowane przez Pesa pojazdy to 3-członowe elektryczne zespoły trakcyjne zbudowane na osobnych wózkach, rozwijające prędkość do 160 km/h, z 192 miejscami siedzącymi w 1 i 2 klasie, które będą zasilane z sieci trakcyjnej AC 25kV i wyposażone w rumuński system bezpieczeństwa PZB 90.

W ocenie Hanny Wiśniewskiej z Sibru, przedstawicielki Pesy w Rumunii- „ten przetarg to nie tylko dostawa pojazdów, ale również inwestycje na lokalnym, rumuńskim rynku. Zakładamy, że by zapewnić utrzymanie ponad 90 pojazdów Pesa utworzy w trzech regionach dedykowane centra serwisowe, a w tej kwestii chcemy również współpracować z lokalnymi partnerami” – dodała

"Biorąc pod uwagę, że Pesa wygrała pierwsze postępowanie z umową na ponad 1 mld PLN i czeka na oficjalne potwierdzenie zwycięstwa w drugim, w którym złożyła najlepszą ofertę, w sumie może otrzymać zamówienia na dostawę 91 pojazdów z utrzymaniem na 15 lat, a łączna wartość tych kontraktów wyniesie około 4 mld zł. To po ostatnich umowach na rynku czeskim największe zamówienia bydgoskiej firmy i wzmocnienie trwałej obecności Pesa na rynku rumuńskim"- podaje spółka w komunikacie.

Podpisanie umów w obydwu postępowaniach nastąpi jeszcze w tym roku, a pierwsze pojazdy powinny być dostarczone do Rumunii za dwa lata. Do tej pory Pesa dostarczała w latach 2012 – 2023 na rynek rumuński tramwaje. W sumie jeździ ich już 37, w Cluj, Iasi iCraiova. Spółka w ramach strategii Pesa 2030+ konsekwentnie rozwija swoją obecność na rynkach zagranicznych. W tej chwili produkuje tramwaje dla Tallina i pojazdy dla CD i Regio Jet w Czechach oraz kolei w Ghanie, a w ostatnich latach eksport to ponad połowa produkcji Pesa w ostatnich latach.

