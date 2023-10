Tusk wypłaci zaległe 800 plus? To ekstra 2100 zł na jedno dziecko

Przed nami trudne czasy energetyczne. Wszystko wskazuje na to, że przyjdzie nam słono płacić za energię elektryczną. Choć sezon jesienno-zimowy jeszcze na dobre się nie rozpoczął, to już warto jeszcze bardziej niż dotychczas oszczędzać energię. Pod koniec roku poznamy pierwsze prognozy dotyczące cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na 2004 rok. Ale eksperci już dziś nie mają złudzeń i wieszczą gigantyczne podwyżki cen. Okazuje się, że gospodarstwa domowe zapłacą za prąd nawet 70 proc. więcej niż obecnie. Jak to możliwe?

Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii w rozmowie z "Rzeczpospolitą" podkreśliła, że jeśli w przyszłym roku nie będzie tarcz solidarnościowych czy mrożenia cen energii i wróci VAT na energię, to sumarycznie jej cena wzrośnie o 70 proc. względem tej, którą płacimy obecnie. Ekspertka wyjaśniła, że podstawą do szacowania cen będą umowy długoterminowe z dostawą na przyszły rok. Są one znacząco wyższe niż w 2021 roku na 2022 rok. Dla porównania średnioważona cena kontraktu rocznego w 2021 roku na 2022 rok wynosiła 384,16 zł/MWh, zaś cena kontraktu rocznego w 2022 roku na 2023 rok wynosiła już 1110,04 zł/MWh.

Warto też wspomnieć, że unijne rozporządzenie umożliwiające częściowe zawieszenie rynku energii i wprowadzenie regulowanych cen prądu w praktyce na terenie UE miało obowiązywać tylko do 30 czerwca 2023 r. Polski rząd przedłużył ten termin do końca tego roku.

