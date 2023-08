Zmiana limitów prądu dla Polaków. Ile zapłacimy po przekroczeniu 2000 kWh?

Podniesiesz pieniądze z ulicy i trafisz do więzienia! Co zrobić w takiej sytuacji?

Nowe limity zużycia prądu

Nowelizacja zakłada, że od 1 października 2023 roku limit 2000 kWh rocznie dla gospodarstw domowych wzrośnie do 3000 kWh, a w przypadku domów/mieszkań, w których mieszka osoba z niepełnosprawnością, limit zostanie zwiększony z 2600 kWh rocznie do 3600 kWh. Dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny limit zostanie zwiększony z 3000 kWh do 4000 kWh. Zwiększenie limitów prądu było możliwe jedynie na wniosek. Po przekroczeniu limitu zapłacimy według stawki 693 zł/MWh.

W ramach wyznaczonego limitu cena prądu dla gospodarstwa domowa będzie zamrożona na poziomie 2022 roku. Jeśli przekroczyliśmy już stary limit, zostanie nam naliczona nadpłata na poczet kolejnych faktur za prąd. Gospodarstwa domowe, które zmniejszą zużycie energii elektrycznej o 10 proc. od października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, dostaną w nowym roku rabat 10 proc. na łączną kwotę rozliczenia sprzedaży energii i usług dystrybucji w 2024 roku.

Ponadto zmiany w ustawie zmieniają limity dla samorządów oraz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i podmiotów wrażliwych. Od 1 października maksymalna stawka zostanie zmniejszona z 785 zł za 1000 kWh do 693 zł za 1000 kWh.

Jak wylicza Polski Komitet Energii Elektrycznej, dzięki zamrożeniu cen prądu oszczędności mogą wynieść od 2 do 3 tys. zł, w zależności od limitów dla danego gospodarstwa domowego. Według obliczeń, 8 mln gospodarstw domowych w Polsce zapłaci ok. 40 proc. rynkowej ceny energii.

Jak sprawdzić ile zużyliśmy energii?

To ile zużyliśmy prądu możemy sprawdzić w rachunkach za prąd w rubryce zużycie energii czynnej. W fakturze znajdzie się również informacja z prognozowanym zużyciem prądu na podstawie zużycia energii elektrycznej w tym samym okresie w zeszłym roku. Niektórzy dostawcy energii prądu pozwalają na sprawdzenie zużycia w aplikacji mobilnej, lub na stronie internetowej. Jeśli zbliżamy się do limitu, warto zacząć myśleć o oszczędzaniu energii.

