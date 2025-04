GIS ostrzega przed chochlą z TEDi

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie dotyczące produktu dostępnego w popularnej sieci handlowej TEDi. Chodzi o chochlę do zupy, która, jak się okazało, może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Z powodu wykrycia migracji szkodliwych substancji do żywności, produkt został wycofany ze sprzedaży.

Szczegóły wycofanego produktu

Dystrybutorem wadliwej chochli w Polsce jest TEDi sp. z o.o. Produkt pochodzi z Niemiec i nosi nazwę "Chochla do zupy Suppenkelle". Numer artykułu to 29821001001000000100. Jak informuje sieć handlowa, chochla była dostępna w sprzedaży od 2 maja 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Dlaczego chochla została wycofana?

GIS otrzymał informację, że firma TEDi podjęła decyzję o wycofaniu chochli do zupy ze względu na stwierdzenie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAAs) z produktu do żywności. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne (PAAs) to grupa związków chemicznych, które mogą powstawać w wyniku rozkładu niektórych barwników azowych stosowanych w produkcji tworzyw sztucznych, tekstyliów, skóry i innych materiałów. GIS podkreśla, że pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą zagrażać zdrowiu i nie powinny znajdować się w kontakcie z żywnością. PAAs są zaliczane do substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym lub potencjalnie rakotwórczym.

Co zrobić, jeśli masz tę chochlę?

Jeśli jesteś posiadaczem wycofanej chochli do zupy z sieci TEDi, GIS zaleca, aby nie używać jej w kontakcie z żywnością. Produkt można zwrócić w dowolnym sklepie sieci TEDi.

GIS zapewnia, że Państwowa Inspekcja Sanitarna współpracuje z dystrybutorem i monitoruje proces wycofywania chochli do zupy. Sklepy sieci TEDi otrzymały od dystrybutora dyspozycję wycofania produktu ze sprzedaży i zabezpieczenia go do utylizacji.

