Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega konsumentów przed spożyciem partii mrożonych truskawek, w których wykryto bakterie salmonelli. Ostrzeżenie dotyczy produktu dostępnego w jednej z sieci sklepów. Spożycie zanieczyszczonych owoców może prowadzić do poważnego zatrucia pokarmowego, szczególnie u dzieci, osób starszych i osób z obniżoną odpornością.

Ostrzeżenie dotyczy produktu: Mroźna Kraina Truskawki bez szypułek, 450 g, numer partii: 011/04/25, kraj pochodzenia Egipt, z datą minimalnej trwałości: 03.2027. Producentem jest Handsman Food Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnicy Kolonii, a wyprodukowano go dla Jeronimo Martins Polska S.A. z Kostrzyna.

Ryzyko zatrucia pokarmowego po spożyciu truskawek z salmonellą

Spożycie wskazanej partii truskawek wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatrucia pokarmowego. Jak podkreśla Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, obecność bakterii Salmonella w produkcie stanowi realne zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie w przypadku spożycia produktu bez obróbki cieplnej. Oznacza to, że dodawanie tych truskawek bezpośrednio do ciast, deserów, koktajli czy owsianek jest szczególnie ryzykowne. Ponadto, obecność salmonella spp. w produktach spożywczych może prowadzić do krzyżowego zanieczyszczenia środowiska w czasie przygotowywania żywności.

GIS przypomina, że nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego, takich jak bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty i gorączka, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Działania producenta i dystrybutora w związku z wykryciem salmonelli

Producent truskawek, firma Handsman Food Sp. z o.o., poinformował swojego odbiorcę o wykryciu salmonelli i rozpoczął procedurę wycofania produktu z obrotu. Zarówno producent, jak i dystrybutor, Jeronimo Martins Polska S.A., przeprowadzili dodatkowe badania próbek truskawek mrożonych z tej samej partii. W kolejnych próbkach nie wykryto obecności Salmonella, jednak GIS podkreśla, że nie świadczy to o braku zagrożenia.

Dlaczego wyniki badań próbek truskawek mogą się różnić?

GIS wyjaśnia, że niewykrycie Salmonella w innych próbkach truskawek z partii objętej komunikatem nie oznacza, że wyniki badań próbek potwierdzających obecność Salmonella są nieprawidłowe. Rozmieszczenie mikroorganizmów najczęściej nie jest jednolite, a bakterie namnażają się w skupiskach. Z tego powodu próbki pobierane nawet równolegle z tej samej partii nie są nigdy takie same i prawdopodobne jest, że wyniki badań próbek będą się od siebie różnić.