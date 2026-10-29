GIS ostrzega: niebezpieczna substancja psychoaktywna w suplemencie diety

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) opublikował 28 października 2026 roku pilne ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Komunikat alarmuje o wykryciu substancji psychoaktywnej w jednym z suplementów diety dostępnych na polskim rynku. Jest to wynik szczegółowej kontroli urzędowej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które systematycznie czuwają nad bezpieczeństwem produktów spożywczych.

W produkcie objętym ostrzeżeniem stwierdzono obecność tetrahydrokannabinolu (THC). Jest to związek chemiczny o właściwościach psychoaktywnych, a jego obecność w suplemencie diety jest niepożądana i budzi poważne zastrzeżenia zdrowotne. Eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego dokonali oceny ryzyka. Na podstawie stwierdzonej zawartości THC jednoznacznie stwierdzono, że spożycie wskazanego suplementu diety może stwarzać realne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące zanieczyszczonego produktu

Ostrzeżenie GIS dotyczy konkretnego produktu: BRAIN WASH, suplement diety - żelki konopne o smaku wieloowocowym z dodatkiem witaminy C, 100 g. Zidentyfikowana niebezpieczna partia nosi numer 0708BW06O. Data minimalnej trwałości tego produktu to 07.08.2027. Za produkcję i dystrybucję odpowiada firma DR JOINT sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1B, 62-800 Kalisz. Konsumenci powinni zwrócić szczególną uwagę na te dane, aby upewnić się, czy posiadany przez nich produkt nie jest objęty komunikatem.

Działania podjęte przez producenta i organy kontroli

W odpowiedzi na ustalenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, producent i dystrybutor DR JOINT sp. z o.o. podjął natychmiastowe kroki. Firma wstrzymała sprzedaż przedmiotowej partii produktu i rozpoczęła procedurę wycofywania jej z obrotu handlowego. Jest to standardowa procedura mająca na celu szybkie zabezpieczenie rynku i ochronę zdrowia publicznego.

Jednocześnie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej aktywnie prowadzą dalsze postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Celem jest dokładne ustalenie wszystkich okoliczności, które doprowadziły do wykrycia substancji psychoaktywnej w suplemencie diety. Działania te mają na celu zapewnienie, że podobne sytuacje będą skutecznie minimalizowane w przyszłości, a bezpieczeństwo żywności zostanie utrzymane na najwyższym poziomie.

Zalecenia dla konsumentów

W związku z poważnym ryzykiem zdrowotnym związanym ze spożyciem zanieczyszczonego produktu, Główny Inspektorat Sanitarny wydaje jednoznaczne zalecenie dla wszystkich konsumentów. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać partii produktu BRAIN WASH określonej w tym komunikacie. Sprawdzenie numeru partii i daty minimalnej trwałości posiadanych żelków jest kluczowe dla uniknięcia potencjalnego zagrożenia.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: BRAIN WASH, suplement diety - żelki konopne o smaku wieloowocowym z dodatkiem witaminy C, 100 g

Numer partii: 0708BW06O

Data minimalnej trwałości: 07.08.2027

Producent/dystrybutor: DR JOINT sp. z o.o., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1B, 62-800 Kalisz

Zalecenie dla konsumentów: Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie.

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