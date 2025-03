W Polsce to możliwe

Ryzyko prawne – największy wróg banków?

Prezes NBP, Adam Glapiński, nie pozostawił złudzeń – ryzyko prawne to obecnie największe wyzwanie dla sektora bankowego w Polsce. Podczas Forum Bankowego w Warszawie, w wystąpieniu odtworzonym z nagrania, podkreślił, że problem ten dotyczy nie tylko kredytów walutowych, które od lat spędzają sen z powiek bankowcom, ale także innych, mniej nagłośnionych produktów bankowych.

- "W ocenie NBP najpoważniejszym wyzwaniem, stojącym przed sektorem bankowym, jest ryzyko prawne. Dotyczy to nie tylko umów z konsumentami w zakresie kredytów walutowych, ale także innych produktów bankowych" – powiedział Adam Glapiński.Glapiński wyraził przekonanie, że najgorsze w kwestii kredytów walutowych już za nami, choć zaznaczył, że banki muszą być przygotowane na konieczność tworzenia dodatkowych rezerw.

Apel o sprawiedliwość dla deponentów

W swoim wystąpieniu prezes NBP zwrócił szczególną uwagę na deponentów, podkreślając, że to oni finansują działalność banków w Polsce i zasługują na bardziej atrakcyjne oferty.

Klienci banków to nie tylko kredytobiorcy, ale też deponenci, to oni przede wszystkim finansują działalność banków w Polsce. Dziś nasz rynek nie oferuje zbyt wielu konkurencyjnych produktów oszczędnościowych dla klientów indywidualnych, ale to się powinno z czasem zmienić – powiedział prezes NBP.

Glapiński zasugerował, że obecny poziom stóp procentowych powinien skłaniać banki do dzielenia się zyskami z deponentami. - „Wydaje się, że obecny nominalny poziom stóp procentowych, który sprzyja wynikom banków, powinien skłaniać do dzielenia się tym tortem z deponentami” – dodał.

KNF o instrumentalizacji ochrony konsumentów

Do relacji z klientami banków odniósł się również przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Jacek Jastrzębski. Ocenił, że obecna sytuacja, w której dochodzi do „daleko posuniętej instrumentalizacji ochrony konsumentów”, wzięła się ze sporów sądowych dotyczących kredytów frankowych.

Stopy procentowe bez zmian

Na zakończenie swojego wystąpienia prezes NBP odniósł się do kwestii stóp procentowych banku centralnego, oceniając, że obecnie nie ma żadnych przesłanek do ich obniżki.

