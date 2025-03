Spis treści

RPP otwiera furtkę obniżkom, ale terminy pozostają zagadką

Mimo że jeszcze niedawno prezes NBP Adam Glapiński stanowczo zaprzeczał możliwości obniżek stóp procentowych, argumentując to "silnym wzrostem inflacji przy wysokiej dynamice płac, podwyższoną inflacją bazową i postępującym ożywieniem gospodarczym", w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) coraz wyraźniej słychać głosy otwierające drogę do zmian. Obecnie stopa referencyjna wynosi 5,75 proc. i utrzymuje się na tym poziomie od dłuższego czasu.

Optymistyczny sygnał od Przemysława Litwiniuka

Członek RPP, Przemysław Litwiniuk, w rozmowie z RMF FM wyraził przekonanie, że obniżka stóp procentowych może nastąpić jeszcze przed lipcem bieżącego roku. "Dzisiaj wiemy więcej, za miesiąc będziemy wiedzieć jeszcze więcej, jeżeli chodzi na przykład o zjawiska na rynku pracy. To pozwoli na podejmowanie decyzji niezależnie od dotychczas deklarowanych kierunków" - dodał. Podkreślił również, że należy spodziewać się cyklu obniżek, a nie jednorazowej korekty. "Sądzę, że można się spodziewać kroczącego obniżania poziomu stóp procentowych" - zaznaczył.

Cezary Kochalski widzi szansę w przyszłym roku

Inny członek RPP, Cezary Kochalski, w rozmowie z ISBnews wskazał na rok 2025 jako potencjalny moment na obniżki. "Słabnąca dynamika płac i umiarkowana presja popytowa, zawarte w projekcji marcowej, oraz wyłaniająca się szansa na spadki cen energii mogą sprawić, że w 2025 roku pojawi się przestrzeń do decyzji o obniżce stóp procentowych" - stwierdził. Dodał również: "Nie można wykluczyć, że mogłoby to nastąpić po kolejnej projekcji inflacji, którą poznamy w lipcu".

Gabriela Masłowska ostrożna w prognozach

Gabriela Masłowska, kolejna członkini RPP, w rozmowie z "Bloombergiem" zwróciła uwagę na ryzyko utrzymania się wysokiej inflacji w Polsce. Zaznaczyła, że z uwagi na wzrost cen energii oraz luźną politykę fiskalną, ewentualne obniżki stóp procentowych mogą nastąpić dopiero pod koniec tego lub na początku 2026 r. "Czynniki proinflacyjne są obecnie tak liczne i silne, że decyzja o obniżeniu stóp w pierwszej połowie tego roku jest nierealistyczna" - zastrzegła.

Ireneusz Dąbrowski dostrzega pozytywne sygnały

Po publikacji najnowszych danych GUS dotyczących wynagrodzeń, głos zabrał również Ireneusz Dąbrowski. "Wzrost płac i spirala płacowo-cenowa są kluczowe przy walce z inflacją. Przedstawione przez GUS cząstkowe dane są lepsze (dla dezinflacji) od oczekiwań i potwierdzają wygaszanie procesów inflacyjnych. To bardzo dobrze wróży na przyszłość" - napisał, wskazując na potencjalne wygaszanie procesów inflacyjnych.

Ludwik Kotecki spodziewa się ożywionej dyskusji i delikatnych cięć

Ludwik Kotecki w rozmowie z PAP Biznes stwierdził, że w kolejnych miesiącach Radę Polityki Pieniężnej czekają ożywione dyskusje na temat obniżek stóp. "I one się zakończą, jak sądzę, wnioskiem o obniżkę stóp. Pewnie nie będzie to miało miejsca już w kwietniu. Maj też może być trudnym miesiącem na taką decyzję" - zaznaczył. Jego zdaniem, cięcie stóp trzeba zacząć delikatnie i spodziewałby się, że to nie będzie dostosowanie jednorazowe. "Będziemy mieli raczej początek jakiegoś cyklu, czy krótszego, czy dłuższego. Będzie to zależeć od sytuacji, od danych. W bieżącym roku nadal widzę przestrzeń do obniżek od 50 do 100 pb., w zależności od rzeczywistej presji inflacyjnej w gospodarce i od dynamiki PKB i płac. Przy wzroście PKB w 2025 r. w okolicy 3,5 proc. cięcie o 50-75 pb. wydaje się racjonalne" - powiedział.

Joanna Tyrowicz studzi entuzjazm

Zupełnie odmienne zdanie prezentuje Joanna Tyrowicz. Członkini Rady Polityki Pieniężnej w rozmowie z PB Brief przekonywała, że nie ma miejsca na obniżki stóp ze względu na wysoką dynamikę płac. "Rok 2027 to jest pierwszy moment, kiedy widzimy szansę na ustabilizowanie inflacji. Nie oznacza to końca problemów z inflacją, bo inflacja bazowa pozostaje wysoka do końca ścieżki projekcji. I to jest ta smutna wiadomość, która siłą rzeczy musi oddziaływać na politykę pieniężną" - podkreśliła. Zastrzegła jednak, że to nie oznacza, iż stopy pozostaną niezmienione do końca 2027 r. "To jest tylko scenariusz, powiedzmy, najbardziej prawdopodobny. Co ważne, pierwszy raz możemy myśleć o tym, że ten cel jest w zasięgu wzroku. Wcześniej żadna projekcja NBP tego nie pokazywała" - wyjaśniła.

Inflacja wciąż pod lupą

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2025 r. wzrosły rdr o 4,9 proc., a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 0,3 proc. Rynek oczekiwał 5,3 proc. rdr i 0,4 proc. mdm. W styczniu po rewizji wag w koszyku CPI wyniosła rdr 4,9 proc. i mdm 1,0 proc. wobec przed rewizją 5,3 proc. i 1,0 proc. Te dane, choć niższe od oczekiwań, wciąż wskazują na utrzymującą się presję inflacyjną, która będzie kluczowym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych obniżkach stóp procentowych.

Choć w Radzie Polityki Pieniężnej panuje zgoda co do potencjalnego kierunku zmian w polityce monetarnej, to terminy obniżek stóp procentowych pozostają przedmiotem intensywnych dyskusji. Różne opinie członków RPP wskazują na złożoność sytuacji gospodarczej i niepewność co do przyszłego kształtowania się inflacji. Kredytobiorcy z niecierpliwością czekają na decyzje, które wpłyną na wysokość ich rat, jednak na konkretne prognozy trzeba będzie jeszcze poczekać.