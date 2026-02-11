Władze Polski zrezygnowały z postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, pomimo wcześniejszych zapowiedzi.

Decyzja ta jest podyktowana obawami o stabilność finansową państwa i zaufanie inwestorów.

Czy to ostateczny koniec sprawy, czy tylko chwilowe zawieszenie w obliczu zbliżających się wyborów?

Rezygnacja z Trybunału Stanu dla prezesa NBP

Jak poinformował w środę Bloomberg, powołując się na osoby znające kulisy sprawy, władze zrezygnowały z forsowania wniosku o postawienie szefa banku centralnego przed Trybunałem Stanu. Powodem mają być względy ekonomiczne i polityczne.

W kampanii wyborczej w 2023 roku premier Donald Tusk zapowiadał odwołanie Adama Glapińskiego, określanego jako bliski współpracownik poprzedniej ekipy rządzącej. Padały wówczas oskarżenia o angażowanie się w bieżącą politykę oraz zapowiedzi skierowania sprawy do Trybunału.

„Po ponad dwóch latach wysiłki utknęły w martwym punkcie. Partia rządząca doszła do wniosku, że kontynuowanie sprawy przyniesie niewielkie, jeśli w ogóle, korzyści polityczne, jak twierdzą osoby wypowiadające się pod warunkiem zachowania anonimowości” - pisze Bloomberg.

Obawy o inwestorów i rosnący deficyt budżetowy

Kluczowe znaczenie miała mieć sytuacja finansów publicznych. Polska zmaga się obecnie z jedną z największych luk budżetowych w Unii Europejskiej – drugą co do wielkości wśród państw wspólnoty. W obliczu wysokich potrzeb pożyczkowych rząd musi zabiegać o stabilne finansowanie na rynku obligacji.

Eskalacja konfliktu z NBP mogłaby zostać odebrana jako sygnał niestabilności instytucjonalnej, co w warunkach napiętej sytuacji budżetowej mogłoby przełożyć się na wyższe koszty obsługi długu.

Czym jest trybunał stanu i jakie grożą sankcje

Postawienie prezesa banku centralnego przed Trybunałem Stanu było jednym z punktów programu „100 konkretów na 100 dni” zaprezentowanego przez Koalicję Obywatelską przed wyborami parlamentarnymi. Rządząca większość zarzucała Adamowi Glapińskiemu m.in. aktywność o charakterze politycznym w okresie poprzedzającym wybory oraz nieprawidłowości informacyjne dotyczące wyników finansowych NBP za 2023 r.

Trybunał Stanu odpowiada za orzekanie o odpowiedzialności konstytucyjnej najwyższych urzędników państwowych, w tym prezesa NBP. Może on wymierzyć sankcje takie jak utrata praw wyborczych, zakaz pełnienia funkcji publicznych czy odebranie odznaczeń. W przypadku skazania prezydent nie ma możliwości zastosowania prawa łaski.

