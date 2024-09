Glapiński o wyroku TK w sprawie przepisów dotyczących możliwości postawienia prezesa NBP

Prezes NBP o korzystnym dla niego wyroku TK

W czwartek podczas konferencji prezes NBP Adam Glapiński odpowiadał na pytanie, dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał, że przepisy, które umożliwiają postawienie prezesa banku centralnego przed Trybunałem Stanu, są niekonstytucyjne.

„Narodowy Bank Polski zawsze przestrzegał, przestrzega i będzie przestrzegał obowiązującego prawa. Porządek prawny taki jaki jest, jest przez nas w pełni przestrzegany, w tym oczywiście wyroki Trybunału Konstytucyjnego. TK ostatecznie wyjaśnił – poprzez wyrok – że stwierdzenie niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów powoduje, że wszystkie postępowania prowadzone na ich podstawie tracą podstawę prawną. W tym działania o charakterze politycznym” – powiedział prezes NBP.

Dodał, że „komisja sejmowa jest ciałem stricte politycznym, złożonym tylko z posłów, przedstawicieli partii politycznych”. Ocenił, że to „byłby bezpośredni środek nacisku politycznego, jednoznacznie politycznego, na bank centralny”.

„Trybunał to wyjaśnił – że to musi być niepolityczne ciało, które w przyszłości będzie o tym decydować. Dla nas to zamyka sprawę” – powiedział Adam Glapiński.

W sierpniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o Trybunale Stanu odnoszące się do procedur przed sejmową komisją odpowiedzialności konstytucyjnej stosowanych wobec prezesa NBP są niezgodne z konstytucją.

Które przepisy oceniono jako niekonstytucyjne?

Wniosek zaskarżający cztery przepisy ustawy o Trybunale Stanu i jedną z regulacji Regulaminu Sejmu w początkach marca br. złożyli posłowie PiS. TK uznał za niekonstytucyjne trzy przepisy ustawy o TS mówiące m.in. o uchwalaniu przez sejmową komisję odpowiedzialności konstytucyjnej sprawozdania o wystąpieniu do Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie prezesa NBP do odpowiedzialności przed TS oraz o obowiązku stawiennictwa prezesa NBP przed tą komisją.

Sprawa jest łączona z złożeniem w końcu marca br. przez posłów koalicji rządowej wstępnego wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wniosek podpisało 191 posłów. Wobec prezesa NBP wysunięto osiem zarzutów, m.in. złamanie konstytucji i ustawy o NBP poprzez dokonywanie skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz m.in. interwencji walutowych bez należytego upoważnienia.