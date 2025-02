Waloryzacja emerytur 2025

To już pewne, jaką podwyżkę dostaną seniorzy w 2025 roku. Marcowa waloryzacja emerytur przed nami. Główny Urząd Statystyczny podał właśnie pełne dane służące do wyliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Okazuje się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 roku wyniosło 8181,72 zł. Zanotowano realny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2024 roku w stosunku do 2023 roku na poziomie 9,5 proc. Zaś inflacja w ciągu roku wyniosła jedynie 3,6 proc. W zaokrągleniu daje nam to wskaźnik waloryzacji na poziomie 5,5 proc. W takiej sytuacji minimalna emerytura wzrośnie o mniej niż 100 zł z kwoty 1780,96 zł do kwoty 1878,83 zł. W przypadku średniej emerytury wynoszącej 3,5 tys. zł będzie wzrost miesięczny o 192 zł. Zaś osoby z większymi świadczeniami rzędu 5 tys. zł od marca będą dostawały już o 275 zł więcej.

O tyle wzrosną emerytury w 2025 roku

Wielu seniorów może być zaskoczonych dość niską podwyżką. Dla porównania w marcu 2024 roku ich emerytury poszły w górę o 12,12 proc., a w 2023 roku o prawie 15 proc. Przyczyn tak wysokiej podwyżki świadczeń z ZUS należy upatrywać w rekordowo wysokiej inflacji, jaka towarzyszyła nam ostatnich latach. W przypadku podwyżek dla seniorów obowiązuje następująca prawidłowość: im większe wzrosty cen w sklepach, tym większa podwyżka emerytur i rent. Gdy drożyzna odpuszcza, automatycznie zmniejszają się podwyżki dla seniorów. I z taką sytuacją właśnie mamy do czynienia.

Należy podkreślić, że głównym celem waloryzacji emerytur i rent jest zniwelowanie pustki w portfelach seniorów wywołanej wszechobecną drożyzną.

