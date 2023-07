Gminy chcą dodatkowych opłat. Turyści muszą szykować się na dodatkowe wydatki

Płatne parkingi w gminach turystycznych

Wniosek w sprawie umożliwienia poboru opłat za postój pojazdów w dni wolne od pracy w miejscowościach turystycznych złożył do Ministerstwa Infrastruktury Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W opinii ZGW RP pozwoli to na poprawę jakości usług świadczonych turystom. Przepełnione parkingi oraz tłumy podróżujących na ulicach są coraz większym problemem gmin turystycznych. Dlatego potrzebują one dodatkowych środków na utrzymanie infrastruktury.

"Chodzi o dostosowanie przepisów o strefach płatnego parkowania do rzeczywistych potrzeb społecznych gmin turystycznych i umożliwienie gminom, zwłaszcza tym uprawnionym do wprowadzenia opłat miejscowych i uzdrowiskowych, wyznaczania płatnych stref parkingowych" - przekonuje Związek Gmin Wiejskich RP.

W jego opinii pozwoli to z jednej strony na poprawę bezpieczeństwa w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, "a z drugiej strony poprzez zwiększenie dochodów budżetowych, umożliwi rozwój infrastruktury i poprawę jakości usług publicznych świadczonych turystom".

Płatne parkowanie w soboty w Krakowie

Jak zauważa portalamorzadowt.pl - w Krakowie płatne parkingi są już od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 20:00. Płatne niedziele mają być kwestią czasu. Chcą tego sami mieszkańcy. - W tej chwili ten pomysł już nabiera rozpędu głównie dlatego, że proszą o to sami mieszkańcy śródmieścia, którzy w weekendy nie mają gdzie zaparkować. Bardzo często zdarza się, że turyści przyjeżdżają w sobotę wieczorem i zostają do niedzieli, a nasi mieszkańcy nie mogą czasem nawet wjechać czy wyjechać z własnego parkingu; dlatego rozważamy wprowadzenie płatności także w niedzielę - mówi Portalowi Samorządowemu Dariusz Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Krakowie.

Sonda Czy na twoim osiedlu jest wystarczająca liczb miejsc parkingowych? Tak Nie