Koszmar kierowców pod Morskim Okiem. Tyle trzeba zapłacić za sam parking

Kogo na to stać?

Ile kosztuje parking pod Morskim Okiem?

Wakacje 2023 to wakacje grozy pod względem drożyzny. Niestety, wczasowicze chcąc skorzystać z lokalnych atrakcji, muszą słono płacić. Niestety, równie dużo gotówki muszą zostawiać na parkingach. Postój przed wesołym miasteczkiem, blisko plaży czy jak najbliżej górskiej atrakcji takiej jak na przykład Morskie Oko w Tatrach może słono kosztować. Jak podaje "Gazeta Krakowska": podstawowa dzienna stawka za parkingi na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie – łącznie 1100 miejsc postojowych, to w wakacje 55 zł. Ale pod warunkiem, że bilet parkingowy kupimy wcześniej. Przy zakupie w dzień wycieczki cena wzrasta o 10 zł. Dodatkowo TPN wprowadził sobie możliwość podwyższenia ceny o kolejne 10 zł – w przypadku, gdy będzie bardzo duże zainteresowanie danym dniem. To oznacza, że maksymalnie cena za postój za dobę może wynieść nawet 75 zł za auto osobowe.

Zatem osoby wypoczywające w Polsce podczas urlopu muszą się liczyć nie tylko z wysokimi cenami w restauracjach, muzeach, parkach rozrywki, ale nawet na parkingach zlokalizowanych blisko tych miejsc. A wielu osobom z rozmaitych powodów zależy na tym, by móc podjechać jak najbliżej miejsca, które chcą zwiedzić czy w którym chcą się rozerwać. Niestety, po takich krajowych wakacjach ich portfele znacznie zmaleją.

