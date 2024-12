Godziny otwarcia sklepów na Boże Narodzenie. Gdzie zrobić zakupy w święta?

Rewolucja w fotoradarach! To kierowca będzie musiał się tłumaczyć

Tusk likwiduje reformę emerytalną PiS-u! Oficjalnie to koniec

W jakich godzinach będą otwarte sklepy w Wigilię?

Wigilia jest wprawdzie jeszcze dniem pracującym, to sklepy tego dnia czynne są krócej. Zgodnie z ustawą o zakazie handlu, supermarkety, sklepy i dyskonty mogą być otwarte tylko do godz. 14. Po tej godzinie otwarte mogą być jedynie sklepy, które działają w ramach franczyzy i są prowadzone bezpośrednio przez właścicieli danego punktu. Pamiętajmy, że wiele sieci handlowych decyduje się na zamknięcie sklepów w Wigilię o godzinę wcześniej, czyli o godzinie 13:00 , tak aby pracownicy mogli przygotować sklep do zamknięcia.

Sprawdź, w których godzinach będą otwarte poniższe sklepy:

* Netto: w Wigilię czynne do 13:30.

* Lidl: w Wigilię czynny do 13:00.

* Kaufland: w Wigilię czynne do 13:00.

* Biedronka: w Wigilię czynna do 13:00.

* Żabka: w Wigilię czynna do 14:00. W niektórych sklepach godziny otwarcia mogą zostać, wydłużone, decydują o tym sami franczyzobiorcy.

* Dino: w Wigilię czynny do 13:30.

* Carrefour: w Wigilię czynne do godziny 13:00.

* Auchan: w Wigilię czynny do godz. 13.00.

Jak otwarte są sklepy w święta Bożego Narodzenia?

25 i 26 grudnia (kolejno środa i czwartek) obowiązuje zakaz handlu. W dwa świąteczne dni wszystkie supermarkety i dyskonty są zamknięte. Są jednak miejsca, gdzie możemy zrobić zakupy. To placówki, których działalność znajduje się na liście ustawowych wyjątków od zakazu sprzedaży w święta.

* kioski,

* stacje paliw,

* sklepy prowadzone przez właścicieli,

* sklepy na lotniskach,

* sklepy na dworcach,

* sklepy w zakładach leczniczych,

* apteki,

* lokale gastronomiczne,

* kwiaciarnie.

Jak czynna jest Żabka w święta Bożego Narodzenia 2023?

W dwa świąteczne dni – 25 i 26 grudnia, galerie handlowe sklepy i dyskonty są nieczynne. A jak czynna jest Żabka? W tych dniach obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy Godziny otwarcia sklepów mogą być różne. Zazwyczaj sklepy Żabka otwarte są w święta przez 8 lub 12 godzin. Często spotykanymi godzinami funkcjonowania Żabki przedziały 10-18 i 8-20, ale w niektórych sklepach klienci obsługiwani są w innych godzinach. Popularną godziną otwarcia Żabek 25 grudnia ma być 13:00 – trzeba jednak pamiętać, że tego dnia część właścicieli może w ogóle nie otworzyć sklepów. Informacje o godzinach otwarcia są dostępne w poszczególnych placówkach, w aplikacji Żappka oraz na stronie www.zabka.pl.