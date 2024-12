Likwidacja znanego sklepu odzieżowego. Wyprzedaże do 70%

Ryszard Petru w Wigilię idzie do Biedronki. “Jutro siądę na kasie”

Likwidacja DeeZee 31.12.2024 roku

- Jako DEEZEE SP. Z O.O uprzejmie informujemy, że nasz Sklep Internetowy DeeZee w dniu 31.12.2024 roku zostanie zamknięty. W związku z powyższym z przykrością wypowiadamy łączącą nas z Tobą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych za pośrednictwem naszego Sklepu Internetowego z zachowaniem czternastodniowego terminu wypowiedzenia. Tym samym łącząca nas umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia 31.12.2024 roku (…) Sklep internetowy DeeZee – marki, będącej silnym i rozpoznawalnym brandem modowym w Polsce, z ofertą obuwia i akcesoriów dla kobiet – w ramach nowej strategii biznesowej zostanie zintegrowany z MODIVO, a sprzedaż produktów DeeZee będzie realizowana przez omnichannelowe kanały MODIVO i CCC – podaje serwis fashionbiznes.pl.

Sklepy internetowe zdobywają rynek, zwłaszcza w kategorii odzieży

Zakupy online w Polsce przeszły ogromną transformację, a Polacy coraz częściej korzystają z zagranicznych platform, kierując się niższymi cenami (54%), większym wyborem (37%) i unikalnymi produktami (34%). Główne rynki importowe to Niemcy, Chiny, USA i Czechy. Popularność platform, takich jak Amazon i AliExpress, rośnie, a najczęściej kupowane produkty to odzież i obuwie (64%), elektronika (44%) oraz kosmetyki (33%). Dostawa i sposób zwrotów odgrywają kluczową rolę, aż 68% Polaków preferuje automaty paczkowe, co czyni Polskę liderem w Europie.

Coraz większe znaczenie zyskują także automaty paczkowe, punkty odbioru oraz elastyczne terminy dostaw, które wspierają rozwój zrównoważonej logistyki, przy czym 53% konsumentów jest gotowych zaakceptować dłuższy czas dostawy w zamian za mniejszy wpływ na środowisko. Równocześnie na popularności zyskują zakupy dokonywane za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy TikTok.