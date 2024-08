Spis treści

Kto kupuje w sieci najczęściej?

Zakupy w sieci są popularne wśród szerokiego przekroju demograficznego. Badania SAMOSEO wykazały, że 75,8% Polaków dokonuje zakupów przez Internet co najmniej kilka razy w miesiącu. Najczęściej kupują osoby w wieku 30-39 lat – aż 40,3% z nich robi e-zakupy co najmniej kilka razy w tygodniu. Co ciekawe, najmłodsza grupa badanych (18-29 lat), choć wychowana w erze cyfrowej, robi zakupy online nieco rzadziej – tylko 28,5% kupuje co najmniej kilka razy w miesiącu. Wydaje się, że pokolenie Zet woli najpierw sprawdzić online produkty w sklepie internetowym, a potem kupić je stacjonarnie, co jest znane jako efekt ROPO (Research Online, Purchase Offline).

Gdzie Polacy wydają online najwięcej?

Mieszkańcy Katowic wydają najwięcej na zakupy w Internecie – 12,6% mieszkańców tego miasta wydaje średnio powyżej 1000 zł miesięcznie. To może być związane z faktem, że Katowice mają najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce, wynoszące 9 161,55 zł. Drugie miejsce w rankingu miast zajmuje Szczecin (12,4%), a trzecie – Poznań (11,9%). Na drugim biegunie znajduje się Białystok, gdzie tylko 6,6% mieszkańców wydaje 1000 zł lub więcej na zakupy online miesięcznie.

Na co Polacy wydają najwięcej w e-sklepach?

Polacy najczęściej kupują elektronikę i sprzęty RTV/AGD – tę kategorię produktów wskazało 13,8% respondentów. Na drugim miejscu znalazły się produkty z kategorii zdrowie i uroda (12,1%), a na trzecim – książki (10,8%). Co ciekawe, artykuły dziecięce i produkty dla zwierząt cieszą się niemal taką samą popularnością – odpowiednio 5,1% i 5%. Zapewne jest do efekt spadku dzietności w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2023 roku w naszym kraju urodziło się jedynie 272 tysiące dzieci. Natomiast liczba zwierząt domowych, które z nami mieszkają, rośnie. Z badań CBOS-u (Opieka nad zwierzętami domowymi w czasie wakacji) wynika, że w 2023 roku co drugi Polak (52%) miał zwierzę domowe, najczęściej psa lub kota.

Jakie kwoty jednorazowo wydajemy w sieci?

Nieco ponad 3/4 Polaków (76,3%) wydało jednorazowo na jeden produkt 1500 zł lub więcej. Największe kwoty wydają mężczyźni – 65,9% z nich deklaruje, że wydało jednorazowo na jeden produkt 3000 zł i więcej, podczas gdy w przypadku kobiet odsetek ten wynosi 48,4%. W rankingu miast, w których najwięcej mieszkańców wydało jednorazowo powyżej 5000 zł, wygrywa Gdańsk (13%).

Obawy związane z zakupami online

Choć zakupy przez Internet stają się coraz bardziej popularne, Polacy wciąż mają obawy związane z tą formą zakupów. Największym strachem jest możliwość uszkodzenia produktu podczas transportu – tego obawia się 23% respondentów. Kolejne obawy to niezgodność towaru z opisem (20%) oraz to, że zamówienie nigdy nie dotrze (18,2%). Problemy z wymianą lub zwrotami produktów martwią 13,5% ankietowanych.

Opinie w sieci mają znaczenie

Oceny produktów w Internecie mają ogromne znaczenie dla Polaków – aż 90,2% z nich zwraca uwagę na opinie innych użytkowników przed dokonaniem zakupu. Najwięcej uwagi na opinie zwracają mieszkańcy Gdańska (97%), natomiast najmniej – mieszkańcy Warszawy (83,3%). Grupa wiekowa najbardziej kierująca się ocenami to osoby w wieku 18-29 lat (95,9%).

Plaga oszustw w sieci

Zakupy online niosą ze sobą ryzyko oszustw. Blisko 1/3 Polaków (29%) przyznała, że padła ofiarą internetowych oszustów. Najczęściej oszukiwane są osoby powyżej 60. roku życia (37%), co może wynikać z mniejszej świadomości zagrożeń cybernetycznych w tej grupie wiekowej.

Wpływ inflacji na zakupy online

Inflacja miała znaczący wpływ na nawyki zakupowe Polaków. Aż 86% ankietowanych przyznało, że zmieniło swoje przyzwyczajenia zakupowe z powodu wzrostu cen. Najmocniej inflację odczuli ludzie w wieku 30-39 lat – tylko 8,7% z nich nie musiało zmieniać swoich nawyków zakupowych.

Zakupy online są trendy

Zakupy online są integralną częścią życia codziennego Polaków, a ich popularność wciąż rośnie. Chociaż większość Polaków regularnie dokonuje zakupów przez Internet i wydaje na nie znaczące kwoty, istnieją różnice w nawykach zakupowych w zależności od wieku, płci i miejsca zamieszkania. Polacy zwracają dużą uwagę na opinie w sieci, co pokazuje, jak ważne są dla nich oceny innych użytkowników. Pomimo licznych korzyści związanych z zakupami online, Polacy wciąż obawiają się ryzyka uszkodzenia produktów podczas transportu i oszustw internetowych. Inflacja również odgrywa ważną rolę w kształtowaniu nawyków zakupowych, zmuszając wiele osób do zmiany swoich zwyczajów.

W nadchodzących latach możemy spodziewać się dalszego wzrostu popularności zakupów online, zwłaszcza w miarę jak coraz więcej osób starszych będzie korzystać z tej formy zakupów. Wraz z tym wzrostem, zarówno sprzedawcy, jak i konsumenci będą musieli być coraz bardziej świadomi zagrożeń związanych z cyberprzestępczością i podejmować odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczne i satysfakcjonujące doświadczenia zakupowe.

Raport dostępny jest pod adresem: https://samoseo.pl/nawyki-e-zakupowe-polakow-raport-2024/