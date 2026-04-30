GOLF & Charity 2026. Druga edycja turnieju dla Domu Ronalda McDonalda

Filantropia wspiera dzieci i całe rodziny w czasie leczenia

Turnieje z cyklu GOLF & Charity to wyraz dojrzałości środowiska, które rozumie, że wpływ społeczny jest najbardziej mierzalną konsekwencją sukcesu. GOLF & Charity jest integralną częścią globalnej mapy dobroczynności, kontynuując tradycję, w której sportowa elegancja spotyka się z celem - zapewnieniem rodzinom najwyższego standardu opieki w czasie hospitalizacji dziecka.

Wydarzenie ma charakter zaproszeniowy, gromadząc graczy i partnerów, dla których godziny spędzone na polu są inwestycją opartą na autentyczności i wspólnym działaniu. To przestrzeń, w której networking odbywa się bez wizytówek, a zaangażowanie w misję „Aby rodzina mogła być razem” buduje trwałe relacje. Tutaj każdy swing ma swój ciężar gatunkowy, stając się głosem w dyskusji o tym, jak powinna wyglądać nowoczesna i profesjonalna opieka pediatryczna.

GOLF & Charity wspiera bezpłatną pomoc Domu Ronalda McDonalda

W centrum tegorocznego spotkania znajduje się inwestycja o strategicznym znaczeniu dla polskiej medycyny, czyli Dom Ronalda McDonalda powstający przy warszawskim Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”. Projekt redefiniuje pojęcie hospitalizacji, stawiając na model opieki skoncentrowanej na rodzinie (Family-Centered Care).

To, co wyróżnia ten obiekt, to innowacyjna i ekologiczna technologia CLT (Cross Laminated Timber – drewno klejone krzyżowo). Wybór technologii nie był przypadkowy, pozwala ona na szybką, precyzyjną i cichą budowę, co gwarantuje spokój pacjentom sąsiednich oddziałów. Fundacja buduje Dom z myślą o przyszłości, deklarując bezpłatną pomoc przez co najmniej 40 lat. To inwestycja, która zostanie na pokolenia, oferując 20 rodzinom prywatne pokoje, wspólną kuchnię, jadalnię oraz strefy wyciszenia. „Dom poza domem” eliminuje konieczność rozłąki, zapewniając bliskim komfortowe warunki pobytu tuż obok szpitala.

Potrzeb rodzin nie można odkładać na później

Zaangażowanie ambasadorów tegorocznej edycji – Marcina Wójcika oraz Mateusza Gradeckiego, to potwierdzenie, że idea Domów Ronalda McDonalda jest bliska nam wszystkim. Marcin Wójcik, artysta i pasjonat golfa, podkreśla, że w tej dyscyplinie najważniejszy jest charakter. Z kolei Mateusz Gradecki, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodowych golfistów, wnosi do projektu profesjonalizm najwyższej próby.

Dla nich, podobnie jak dla pozostałych uczestników, golf to sport wielopokoleniowy. Udział osób publicznych wynika z pełnego zrozumienia celu: rodziny pacjentów zasługują na godność i spokój w każdych okolicznościach. Jak podkreśla Katarzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawcza Fundacji: „Wszystkie Domy Ronalda McDonalda na świecie stanowią integralną część infrastruktury pomocowej dla szpitali. Budując je, zmieniamy warunki leczenia dzieci. Tej pomocy nie można odkładać na później”.

GOLF & Charity to turniej dla każdego

Formuła turnieju na Lisiej Polanie łączy też sport z edukacją. Podczas startu typu shotgun gracze zmierzą się w trzech kategoriach handicapowych, walcząc o trofea, które tego dnia mają szczególny ciężar. Dla osób, które dopiero chcą poznać świat zielonych pól, przygotowano Akademię GOLF & Charity. Pod okiem wykwalifikowanych trenerów uczestnicy postawią swoje pierwsze kroki w sporcie. Wydarzenie opiera się na partnerstwach z markami, które w swoje DNA wpisały społeczną odpowiedzialność i wspieranie inicjatyw o długofalowym wpływie.

8 maja na Lisiej Polanie spotka się środowisko, które wie, że bliskość rodziny to w procesie zdrowienia dziecka wartości nadrzędne. Dom Ronalda McDonalda to w praktyce koniec z logistyczną niepewnością: codziennymi dojazdami z odległych miast czy szukaniem zakwaterowania w ostatniej chwili. To miejsce zdejmuje te kwestie z barków rodziców i pomaga bezpłatnie tak długo, jak tego wymaga hospitalizacja dziecka.

Fundacja, będąca liderem w projektowaniu „domów poza domem”, wykorzystuje swoje globalne doświadczenie oraz doświadczenie z Domów w Krakowie i przy warszawskim WUM, by zapewnić rodzinom pełne, niezbędne zaplecze. Dzięki temu bliscy małych pacjentów mogą odzyskać siły i skupić się na tym, co najważniejsze – na towarzyszeniu dziecku w procesie leczenia.

Strona wydarzenia: frm.org.pl/golfandcharity