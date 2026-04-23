Polska negocjuje przedłużenie terminu na zamówienia zbrojeniowe w ramach SAFE do końca maja, aby maksymalnie wykorzystać 180 mld zł przeznaczonych na polski przemysł obronny.

Fabryka "Łucznik" w Radomiu zwiększyła produkcję karabinków Grot do 80-100 tys. rocznie i ma zapewnione kontrakty na kilka lat, co gwarantuje brak zwolnień i stabilną przyszłość.

W 2029 roku Polska rozpocznie pełną produkcję czołgów K2PL w zakładzie "Bumar-Łabędy", odzyskując zdolności produkcyjne czołgów po kilkunastu latach.

Polska i Korea Południowa podpisały strategiczne partnerstwo, które zapewni większy transfer technologii, lokalizację produkcji i wspólne projekty, odwracając trend jednokierunkowych zakupów.

Negocjacje w sprawie SAFE

Rozmowa rozpoczęła się od pytania Marii Olechy-Lisieckiej dotyczącego informacji o rozmowach z innym państwami, aby przedłużyć rozporządzenie unijne w sprawie SAFE, chodzi o wydłużenie czasu na składanie zamówień w rodzimej zbrojeniówce. Obecnie jest czas do końca maja.

- Najważniejsze jest, że mamy SAFE, bo prezydent nie chciał, abyśmy mieli 180 mld zł na wydatki zbrojeniowe, ulokowane głównie w polskim przemyśle zbrojeniowym - powiedział wiceminister Gołota.

Minister Sobkowiak prowadzi rozmowy z KE, bo do końca maja trzeba podpisać umowy na zamówienia z jednego kraju. Jeśli procedury będą się przedłużały, trzeba będzie przedłużyć czas podpisywania tych wniosków. Jeśli przez działania Komisji będą zagrożenia opóźnień, to trzeba będzie negocjować przesunięcie terminów.

Co dalej z "Łucznikiem" w Radomiu

To gorący temat w zbrojeniówce. Jak powiedział Gołota - oddaliśmy nową halę produkcyjną, zwiększając możliwości produkcyjne do 80 - 100 tys. karabinków Grot rocznie. Kontrakty zagraniczne będą, pracuje nad tym zarząd fabryki, wspierany przez rząd.

- Nigdzie nie było informacji, że będą zwolnienia. Żadnych zwolnień nie będzie. Jest kontrakt na kilka lat, mamy deklarację - zapewnił Gołota.

Będą w tym roku podpisane dodatkowe zamówienia, sytuacja fabryki w Radomiu jest bezpieczna.- Liczymy też na kontrakty od służ mundurowych - dodał wiceminister.

Polska będzie produkować czołgi

W przyszłym tygodniu będzie podpisane ostateczne porozumienie ze firmą Hyundai Rotem Company. W 2029 roku będzie pełna produkcja czołgu w wersji K2PL - zapewnił Gołota. Czołgi będa produkowane w zakładzie "Bumar–Łabędy”.

- Przywracamy Polsce zdolności produkcyjne czołgów po kilkunastu latach. Trzeba postawić nowe hale i nowe linie produkcyjne.

Owocna wizyta w Korei

Używamy sporo sprzętu koreańskiego ( armatohaubice, czołgi K2). Teraz mamy podpisane z Koreą wszechstronne partnerstwo strategiczne, co oznacza większą lokalizacje produkcji w Polsce, większy transfer technologii, więcej wspólnych projektów i możemy razem wychodzić na rynki trzecie.

- Umowy podpisane przez Błaszczak nie zawierały transferu technologii, koncentrowały sie, aby coś kupić, mu odwracamy ten trend - powiedział Gołota.

EKG 2026 - Konrad Gołota, wiceminister MAP