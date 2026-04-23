- Polska negocjuje przedłużenie terminu na zamówienia zbrojeniowe w ramach SAFE do końca maja, aby maksymalnie wykorzystać 180 mld zł przeznaczonych na polski przemysł obronny.
- Fabryka "Łucznik" w Radomiu zwiększyła produkcję karabinków Grot do 80-100 tys. rocznie i ma zapewnione kontrakty na kilka lat, co gwarantuje brak zwolnień i stabilną przyszłość.
- W 2029 roku Polska rozpocznie pełną produkcję czołgów K2PL w zakładzie "Bumar-Łabędy", odzyskując zdolności produkcyjne czołgów po kilkunastu latach.
- Polska i Korea Południowa podpisały strategiczne partnerstwo, które zapewni większy transfer technologii, lokalizację produkcji i wspólne projekty, odwracając trend jednokierunkowych zakupów.
Negocjacje w sprawie SAFE
Rozmowa rozpoczęła się od pytania Marii Olechy-Lisieckiej dotyczącego informacji o rozmowach z innym państwami, aby przedłużyć rozporządzenie unijne w sprawie SAFE, chodzi o wydłużenie czasu na składanie zamówień w rodzimej zbrojeniówce. Obecnie jest czas do końca maja.
- Najważniejsze jest, że mamy SAFE, bo prezydent nie chciał, abyśmy mieli 180 mld zł na wydatki zbrojeniowe, ulokowane głównie w polskim przemyśle zbrojeniowym - powiedział wiceminister Gołota.
Minister Sobkowiak prowadzi rozmowy z KE, bo do końca maja trzeba podpisać umowy na zamówienia z jednego kraju. Jeśli procedury będą się przedłużały, trzeba będzie przedłużyć czas podpisywania tych wniosków. Jeśli przez działania Komisji będą zagrożenia opóźnień, to trzeba będzie negocjować przesunięcie terminów.
Co dalej z "Łucznikiem" w Radomiu
To gorący temat w zbrojeniówce. Jak powiedział Gołota - oddaliśmy nową halę produkcyjną, zwiększając możliwości produkcyjne do 80 - 100 tys. karabinków Grot rocznie. Kontrakty zagraniczne będą, pracuje nad tym zarząd fabryki, wspierany przez rząd.
- Nigdzie nie było informacji, że będą zwolnienia. Żadnych zwolnień nie będzie. Jest kontrakt na kilka lat, mamy deklarację - zapewnił Gołota.
Będą w tym roku podpisane dodatkowe zamówienia, sytuacja fabryki w Radomiu jest bezpieczna.- Liczymy też na kontrakty od służ mundurowych - dodał wiceminister.
Polska będzie produkować czołgi
W przyszłym tygodniu będzie podpisane ostateczne porozumienie ze firmą Hyundai Rotem Company. W 2029 roku będzie pełna produkcja czołgu w wersji K2PL - zapewnił Gołota. Czołgi będa produkowane w zakładzie "Bumar–Łabędy”.
- Przywracamy Polsce zdolności produkcyjne czołgów po kilkunastu latach. Trzeba postawić nowe hale i nowe linie produkcyjne.
Owocna wizyta w Korei
Używamy sporo sprzętu koreańskiego ( armatohaubice, czołgi K2). Teraz mamy podpisane z Koreą wszechstronne partnerstwo strategiczne, co oznacza większą lokalizacje produkcji w Polsce, większy transfer technologii, więcej wspólnych projektów i możemy razem wychodzić na rynki trzecie.
- Umowy podpisane przez Błaszczak nie zawierały transferu technologii, koncentrowały sie, aby coś kupić, mu odwracamy ten trend - powiedział Gołota.
