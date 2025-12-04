W Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) trwa spór o Barbórkę 2025: górnicy otrzymają tylko 30% należnych świadczeń z powodu trudnej sytuacji finansowej spółki.

Związkowcy JSW protestują przeciwko obcięciu świadczeń i wszczynają spór zbiorowy, zarzucając zarządowi łamanie wcześniejszych umów.

W Polskiej Grupie Górniczej (PGG) i KGHM sytuacja jest stabilna – pracownicy otrzymają pełne Barbórki, w PGG nawet około 12 tys. zł brutto.

Niejednolite podejście do wypłat barbórkowych w branży górniczej budzi pytania o przyszłość dodatków pracowniczych w sektorze

Dlaczego górnicy z JSW otrzymają tylko 30 procent Barbórki?

Tradycyjne dodatki dla górników, obejmujące trzynastą i czternastą pensję oraz nagrodę barbórkową, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) zostały w tym roku mocno ograniczone. Jak wynika z oficjalnego oświadczenia JSW, na które powołuje się udostępniona nam informacja, przyczyną jest „bardzo trudna sytuacja płynnościowa”. W ramach poszukiwania oszczędności zarząd podjął decyzję o wypłacie zaledwie 30% należnej nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu barbórkowego - informuje infor.pl.

Wypłaty w okrojonej formie mają zostać zrealizowane 3 grudnia, a ich łączny koszt wyniesie nieco ponad 100 milionów złotych. Według portalu, w ramach restrukturyzacji Jastrzębska Spółka Węglowa planuje drastyczne cięcia dodatków dla górników, argumentując decyzję bardzo trudną sytuacją płynnościową firmy. Dla tysięcy pracowników oznacza to realne uszczuplenie domowych budżetów tuż przed świętami i stanowi zarzewie poważnego konfliktu w jednej z największych spółek wydobywczych w kraju.

Jak związki zawodowe w JSW zareagowały na cięcia premii?

Decyzja zarządu JSW spotkała się z natychmiastową i stanowczą reakcją strony społecznej. Jak czytamy w analizowanej informacji, organizacje związkowe ostro zaprotestowały, zarzucając władzom spółki jednostronne łamanie wcześniejszych umów, które gwarantowały konieczność uzgadniania wszelkich zmian płacowych z przedstawicielami załogi. W odpowiedzi na działania zarządu, związki zawodowe podjęły formalne kroki - czytay w infor.pl.

Portal podaje, że w odpowiedzi na decyzję zarządu, związki zawodowe wszczynają spór zbiorowy w JSW, zarzucając władzom spółki łamanie porozumień dotyczących uzgadniania zmian płacowych ze stroną społeczną. Ten krok formalnie rozpoczyna walkę o przywrócenie pełnej wysokości świadczeń i może doprowadzić do eskalacji konfliktu, włączając w to dalsze akcje protestacyjne. Strona społeczna podkreśla, że nie zamierza ustępować w kwestii, którą uważa za fundamentalne prawo pracownicze.

Barbórka 2025: Gdzie górnicy mogą liczyć na pełne wypłaty?

Podczas gdy w Jastrzębiu-Zdroju narasta napięcie, w innych państwowych gigantach górniczych panuje znacznie spokojniejsza atmosfera. Zgodnie z udostępnioną informacją, sytuacja płacowa wygląda stabilnie w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), największym pracodawcy na Śląsku. Pracownicy PGG mogą liczyć na wypłatę zarówno „czternastki”, jak i pełnej nagrody barbórkowej, której wysokość szacuje się na kwotę zbliżoną do miesięcznej pensji, czyli około 12 tysięcy złotych brutto.

W przeciwieństwie do JSW, Polska Grupa Górnicza (PGG) oraz KGHM zapewniają, że tegoroczna Barbórka 2025 zostanie wypłacona pracownikom w pełnej wysokości. Pełne roczne nagrody zrealizuje także KGHM, gdzie pracownicy zatrudnieni przez co najmniej dwanaście miesięcy również otrzymają równowartość miesięcznego wynagrodzenia. Ta wyraźna dysproporcja, podkreślona w otrzymanej informacji, jeszcze mocniej uwypukla skalę problemów finansowych i pracowniczych, z jakimi mierzy się obecnie Jastrzębska Spółka Węglowa - informuje portal.

