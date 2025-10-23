JSW odnotowała 2,075 mld zł straty netto w I połowie br. i rozważa ograniczenie wypłat dla górników, w tym Barbórki, z powodu wysokich kosztów pracowniczych i niskich cen węgla.

Spółka domaga się zwrotu 1,6 mld zł "składki solidarnościowej", którą jako jedyna firma w Polsce musiała zapłacić, co znacząco pogłębiło jej problemy finansowe.

Prezes JSW wskazuje na nieudane inwestycje (np. elektrociepłownia Radlin) i brak optymalizacji kosztów w przeszłości jako kluczowe przyczyny obecnego kryzysu.

Węgiel koksowy jest strategicznym surowcem dla UE, co czyni JSW kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego, mimo jej obecnych wyzwań finansowych

Gigantyczna strata JSW. Czy będzie Barbórka dla górników?

Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała w pierwszej połowie bieżącego roku aż 2,075 mld zł straty netto przy jednoczesnym spadku przychodów. W odpowiedzi na dramatyczną sytuację zarząd wdraża program oszczędnościowy, który ma objąć m.in. koszty pracownicze. Najmocniej wybrzmiewa jednak sygnał dotyczący tradycyjnych nagród. Jak poinformował w wywiadzie dla portalu energetyka24 p.o. prezesa JSW Bogusław Oleksy, wypłata tegorocznej Barbórki jest niepewna.

-Jeśli chodzi o Barbórkę, na ten moment nie możemy potwierdzić jej wypłaty. To wyraźny sygnał, że sytuacja finansowa JSW jest bardzo trudna i wymaga pilnych zmian – stwierdził prezes spółki. Jak wyjaśnia, głównym problemem, z którym boryka się spółka, są niekonkurencyjne koszty wydobycia.

-Jastrzębska Spółka Węglowa pracuje nad szerokim pakietem działań obejmujących m.in. ograniczenie kosztów produkcji oraz kosztów pracowniczych, które w ostatnich latach znacząco wzrosły. Dziś nasze koszty odbiegają od rynkowych i muszą zostać obniżone - dodaje.

Przyczyny kryzysu w JSW: podwyżki, gwarancje i kosztowne błędy

Na złą kondycję finansową spółki złożyło się kilka czynników. Zewnętrzne to m.in. niskie ceny węgla koksującego i umocnienie się złotego. Kolejnym ciosem dla finansów spółki była tzw. składka solidarnościowa w wysokości 1,6 mld zł, którą JSW w latach 2022-2023 musiała zapłacić jako jedyna firma w Polsce. Zarząd złożył już wniosek o zwrot tych pieniędzy.

Prezes Oleksy wskazuje również na wewnętrzne przyczyny kryzysu, w tym na podwyżki przyznane w momencie, gdy dekoniunktura na rynku była już widoczna. Pracownicy są dodatkowo chronieni dziesięcioletnimi gwarancjami zatrudnienia, których wypowiedzenie wiązałoby się z wypłatą wysokich rekompensat.

Analiza sytuacji w spółce ujawniła również poważne błędy w realizowanych inwestycjach. W opinii prezesa, JSW popełniła także kosztowne błędy w inwestycjach, których budżety wzrosły niemal dwukrotnie, a projekty wciąż nie zostały zakończone. Wśród nich wymienia się budowę elektrociepłowni Radlin oraz baterii koksowniczej w Koksowni Przyjaźń.

Plan naprawczy JSW. Gdzie spółka szuka oszczędności?

Zarząd podkreśla, że celem nie jest odbieranie przywilejów, lecz dostosowanie kosztów do realiów rynkowych. Jedną z propozycji jest powrót do standardowego poziomu 80 proc. wynagrodzenia w okresie choroby.

-Nie chcemy ograniczać wynagrodzeń ani odbierać pracownikom przywilejów, ale przy obecnym poziomie kosztów spółki, nie stać nas na ich utrzymanie w dotychczasowej wysokości – wyjaśnia Oleksy, cytowany przez portal.

Oprócz cięć w kosztach osobowych, spółka szuka optymalizacji w kosztach materiałowych i energetycznych. Planowane jest także zwiększenie niezależności energetycznej, m.in. poprzez rozwój produkcji energii z metanu na własne potrzeby.

Strategiczne znaczenie JSW a przyszłość spółki

Kryzys finansowy w JSW to nie tylko problem gospodarczy, ale również kwestia bezpieczeństwa, ponieważ węgiel koksowy ma status surowca krytycznego dla Unii Europejskiej. Polska jest jego czołowym producentem, co czyni Jastrzębską Spółkę Węglową niezwykle cenną dla kraju i Europy. Działalność spółki może w przyszłości wesprzeć unijny mechanizm opłaty granicznej CBAM, który od 2026 r. ma chronić europejski rynek stalowy. Przywrócenie konkurencyjności JSW jest więc kluczowe nie tylko dla jej przetrwania, ale także dla zabezpieczenia strategicznych interesów Polski.

