Gospodarka odpadami nieopłacalna? Firmy toną w długach

Problemy ma co jedenasta firma

Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK, na koniec września 2022 r. suma nieopłaconych faktur oraz opóźnionych o minimum 30 dni rat kredytów branży zagospodarowującej odpady wynosiła 221,8 mln zł.

"Na koniec trzeciego kwartału tego roku opiewała na 231,9 mln zł. Tym samym podwyższyła się o niecałe 5 proc." - poinformowano. Dodano, że wszystkie sektory odnotowały w tym czasie wzrost zaległości o 7,5 proc.

Jak zauważa Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor, na tle polskiej gospodarki kwota zaległości firm zajmujących się gospodarką odpadami "rośnie nieco wolniej, co przy wzroście kosztów działalności gospodarczej, z którym rynek zmaga się już niemal od dwóch lat, jest pewnym osiągnięciem".

"Niestety odsetek firm - niesolidnych płatników w tej branży pozostaje na wysokim, sięgającym 9 proc. poziomie. Co pokazuje, że już teraz niejeden dostawca czy firma finansująca działalność ma spory ból głowy z powodu braku wpłat za dostarczony towar lub usługi" - wskazał Grzelczak.

Z danych BIG InfoMonitor wynika, że liczba niesolidnych płatników z branży na którą składają się trzy grupy firm: zbierające odpady, przetwarzające i unieszkodliwiające odpady oraz odzyskujące surowce - przekracza 1,1 tys., uwzględniając przedsiębiorstwa aktywne, zawieszone i zamknięte. Oznacza to, że problemy ma niemal co jedenaste przedsiębiorstwo (blisko 9 proc.).

Największy udział niesolidnych płatników zajmujących się gospodarką odpadami ma woj. łódzkie - 13 proc. z zarejestrowanych tam tego typu firm (82), Dolny oraz Górny Śląsk po 12 proc. przedsiębiorstw (odpowiednio 107 i 194), Pomorze – 11 proc. podmiotów (77) i Podkarpacie – 10 proc. firm (41).

Według BIG InfoMonitor za największą cześć zadłużenia sektora odpowiadają podmioty specjalizujące się w odzysku surowców. "417 podmiotów zajmujących się tym biznesem we wrześniu 2022 r. miało ponad 93 mln zł zaległości, a 12 miesięcy później niemal – 107 mln zł. Po tym jak we wcześniejszych latach przyrost długów firm o tej właśnie specjalizacji, przyhamował, teraz znów przyspieszył" - przekazano. Jak dodano, na jednego dłużnika przypada tu blisko 30 tys. zł zaległości pozakredytowych; w przypadku kredytów jest to ponad 870 tys. zł.

Z kolei zaległości firm zajmujących się zbieraniem odpadów wyniosły na koniec września br. 79 mln zł (wobec 78,5 mln zł na koniec września 2022), a przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów - 46 mln zł wobec 50 mln zł r/r.

Mieszkańcy płacą więcej za wywóz śmieci, a firmy toną w długach

"Od początku 2023 r. w wyniku podwyżek cen i waloryzacji przetargów, więcej za odpady płacą mieszkańcy m.in. Olsztyna czy Wrocławia. Jeżeli chodzi o nadchodzący rok 2024, to decyzję o podwyżkach podjęła już m.in. Rada Miasta Sopotu" - wskazał Grzelczak. Jego zdaniem, "należy spodziewać się, że w nadchodzących miesiącach podobne uchwały podejmą też inne urzędy, co przełoży się na budżety tych firm, ale także na budżety konsumentów".

Z przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor badania "Zainteresowanie ochroną środowiska" wynika, że trzy czwarte (75 proc.) respondentów przypisuje ochronie środowiska istotne znaczenie w codziennym życiu. A wśród działań pozytywnie wpływających na środowisko najczęściej wymieniane jest przez badanych właśnie segregowanie śmieci, mówi o tym 64 proc. ankietowanych wobec 55 proc. trzy lata wcześniej.

Badanie "Zainteresowanie ochroną środowiska" zostało przeprowadzone w dniach 15–18 września br. przez Quality Watch metodą CAWI na próbie 1065 osób.

BIG InfoMonitor to Biuro Informacji Gospodarczej, gromadzące i udostępniające informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku.

