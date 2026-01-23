Analiza danych rynkowych z 21 i 22 stycznia 2026 roku ujawnia, jak polityczna niestabilność wpływa na globalną płynność finansową i zarządzanie ryzykiem w korporacjach

Od paniki do euforii w dwa dni. Grenlandzka saga Trumpa wstrząsnęła Wall Street

Środa, 21 stycznia 2026 roku, przyniosła na rynki finansowe falę niepokoju, gdy prezydent Donald Trump zagroził nałożeniem 10% ceł na towary pochodzące z ośmiu krajów europejskich. Komunikat, opublikowany na platformie Truth Social, był bezpośrednią próbą wywarcia presji w sprawie przejęcia Grenlandii. Trump zapowiedział, że jeśli do 1 czerwca nie dojdzie do porozumienia, cła mogą wzrosnąć nawet do 25%. Inwestorzy zareagowali nerwowo, ponieważ cła oznaczają wyższe koszty dla firm i ryzyko wojny handlowej. Główne amerykańskie indeksy giełdowe natychmiast zanotowały straty. Dow Jones Industrial Average spadł o 870 punktów, czyli 1,7%, S&P 500 o 2%, a technologiczny Nasdaq Composite o 2,3%. Widmo konfliktu handlowego objęło Danię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię i Finlandię, wprowadzając atmosferę dużej niepewności.

Jednak już następnego dnia, w czwartek 22 stycznia, sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Podczas wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos prezydent Trump ogłosił zawieszenie planowanych ceł. Poinformował, że osiągnął „ramową umowę” z sekretarzem generalnym NATO, Markiem Rutte'em, dotyczącą Grenlandii i całej Arktyki. Dodał również, że nie zamierza używać siły, aby zrealizować swój cel, co dodatkowo uspokoiło nastroje. Reakcja giełd była natychmiastowa i entuzjastyczna. Indeks S&P 500 wzrósł o 0,54% do poziomu 6 912,54 punktów, Nasdaq Composite zyskał 0,91%, osiągając 23 436,02 punktów, a Dow Jones podniósł się o 0,63% do 49 384,00 punktów. Ta błyskawiczna zmiana pokazała, jak bardzo rynki są dziś wrażliwe na sygnały polityczne płynące z Białego Domu.

Globalna fala ulgi. Kto zyskał najwięcej na zwrocie Trumpa?

Deklaracja z Davos wywołała pozytywne reakcje na całym świecie, ale najsilniej odczuwalna była w Europie, gdzie główne giełdy przerwały złą passę i po raz pierwszy od pięciu dni zanotowały wzrosty. Paneuropejskie indeksy STOXX 50 i STOXX 600 zyskały po 1,2%, a niemiecki DAX wzrósł o 1,20% do 24 856 punktów. Największymi beneficjentami nagłego ocieplenia okazały się te branże, które byłyby najbardziej poszkodowane przez amerykańskie cła. Akcje gigantów motoryzacyjnych, takich jak Volkswagen (+6,08%), Porsche Automobil (+4,68%) i Mercedes-Benz (+3%), wystrzeliły w górę. Podobnie zareagował sektor dóbr luksusowych, gdzie notowania LVMH wzrosły o 1,9%, a Hermès o 2,3%, co odzwierciedlało ogromną ulgę inwestorów.

Optymizm rozlał się również na giełdy w Azji, gdzie zażegnanie ryzyka konfliktu handlowego pozwoliło inwestorom skupić się na fundamentach gospodarczych. Koreański indeks Kospi, napędzany głównie przez spółki technologiczne, po raz pierwszy w historii przebił barierę 5 000 punktów, zamykając sesję 22 stycznia na poziomie 5 019,54 punktów. Kapitalizacja rynkowa Samsung Electronics przekroczyła bilion wonów. Równocześnie wskaźnik VIX, nazywany indeksem strachu, spadł do poziomu około 16. Jest on barometrem rynkowej niepewności, a jego spadek oznacza, że inwestorzy znów są gotowi podejmować większe ryzyko. Dzięki temu kontrakty terminowe na S&P 500 mogły powrócić w okolice swoich rekordowych poziomów.

Cisza przed kolejną burzą? Prawdziwy koszt politycznej huśtawki

Mimo powszechnej euforii, analitycy studzą nastroje i wskazują na długoterminowe ryzyka. Nagłe ogłoszenie groźby ceł, a następnie równie szybkie wycofanie się z niej, podważa wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako przewidywalnego partnera handlowego. Taka zmienność decyzji wprowadza chaos i utrudnia firmom na całym świecie planowanie strategicznych inwestycji czy budowanie łańcuchów dostaw. Historia pokazuje, że prezydent Trump często zmienia zdanie w kluczowych kwestiach handlowych. Oznacza to, że obecny spokój może być tylko tymczasowy, a podobne wahania nastrojów mogą powrócić w przyszłości, utrzymując rynki w stanie podwyższonej gotowości.

