Każdego roku, Słowacja publikuje listy największych dłużników podatkowych w kraju. W pierwszej dziesiątce znalazły się firmy, które łącznie są winne państwu ponad 260 mln euro. Jak informuje wyborcza.biz, w tym roku na czele niechlubnej listy znalazł się polski akcent.

Grażyna Kulczyk liderem wśród dłużników podatkowych na Słowacji

"Na czele listy znalazła się Grażyna Maria Kulczyk, jedna z najbogatszych Polek, była żona Jana Kulczyka. W ostatnim zestawieniu magazynu 'Forbes' znalazła się na 65. miejscu z majątkiem szacowanym na 1,2 mld zł (to głównie dzieła sztuki i nieruchomości). Słowacy twierdzą jednak, że w ich kraju ma do oddania 40,8 mln euro, czyli ok. 191 mln zł" - przytacza portal wyborcza.biz.

Zaległości miały powstać, gdy Grażyna Kulczyk kontrolowała bratysławską spółkę Stary Browar. Zgodnie z informacjami przekazanymi Wyborczej przez prawników miliarderki - spór między Grażyną Kulczyk a słowacki fiskusem ciągnie się od lat. Podkreślili, że w ich opinii dochody, które słowackie organy podatkowe próbują opodatkować, nie podlegają opodatkowaniu.

