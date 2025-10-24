MRPiPS planuje podnieść maksymalne wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny pracowników samorządowych o około 3%.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania ma wzrosnąć do 4806 zł od 1 stycznia 2026 r., zrównując się z minimalną krajową.

Wzrost wynagrodzeń o 3% jest zgodny z przewidywanym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2026 rok.

Projekt ustala nową kwotę bazową dla stanowisk kierowniczych (1935,26 zł), z zastrzeżeniem, że łączne wynagrodzenie nie przekroczy 21 674,91 zł.

Jakie podwyżki planuje rząd dla pracowników samorządowych?

Zgodnie z założeniami projektu nowelizacji rozporządzenia MRPiPS, które opublikowano w wykazie prac rządu, kluczową zmianą jest podniesienie stawek płac. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze w najniższej, I kategorii zaszeregowania, ma zostać ustalone na poziomie 4806 zł. To kwota, która ma odpowiadać prognozowanemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę od 1 stycznia 2026 roku. Projekt zakłada również, że maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wzrośnie o około 3 procent.

W informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu wskazano, że wzrost kwot minimalnego wynagrodzenia zasadniczego we wszystkich kategoriach wyniesie ok. 3 proc. – tyle ile będzie wynosić przewidywany w projekcie ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (103,0 proc.) w 2026 r. To oznacza, że regulacja obejmie wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Od kiedy nowe stawki dla samorządowców wejdą w życie?

Pracownicy samorządów będą musieli poczekać na wyższe pensje. Nowe stawki mają zacząć obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2026 roku. Termin ten jest ściśle powiązany z pracami nad ustawą budżetową na ten sam rok. Powiązanie podwyżek ze wskaźnikami makroekonomicznymi ma na celu zapewnienie stabilności finansów publicznych i przewidywalności dla jednostek samorządu terytorialnego, które są odpowiedzialne za wypłatę wynagrodzeń.

Resort pracy chce, by kwota minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania wyniosła 4806 zł i była równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Takie rozwiązanie ma systemowo powiązać wynagrodzenia w samorządach z ogólnokrajowymi trendami płacowymi i zapobiec powstawaniu znaczących dysproporcji.

Ile wyniesie maksymalne wynagrodzenie w samorządzie?

Nowelizacja rozporządzenia wpłynie nie tylko na najniższe pensje, ale także na zarobki kadry zarządzającej. Wzrośnie bowiem kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – z dotychczasowych 1878,89 zł do 1935,26 zł. Zgodnie z ustawą, maksymalne wynagrodzenie pracownika samorządowego nie może przekroczyć 11,2-krotności tej kwoty bazowej.

W informacji zaznaczono, że "proponowane kwoty zostały ustalone w taki sposób, aby łącznie z dodatkiem specjalnym nie przekroczyły wysokości 21 674,91 zł". Oznacza to, że projekt zakłada wzrost o ok. 3 proc. maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych. Jest to więc kompleksowa, choć niewielka, regulacja płac na wszystkich szczeblach administracji lokalnej.

