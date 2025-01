Groźna substancja w popularnych napojach! Coca-Cola wycofuje je ze sklepów

W PKP jak we włoskiej kawiarni. Nowa oferta WARS

Coca-Cola wycofuje napoje z Europy

Według informacji BBC, Coca-Cola podała, że akcja wycofania obejmuje produkty dystrybuowane w Belgii, Luksemburgu, Holandii i Wielkiej Brytanii. France24 informuje także o Francji i Niemczech. Oficjalnym powodem jest wykrycie w napojach niebezpiecznej substancji – chloranu. Firma nie podał dokładnych informacji o ilości skażonych napojów.

- "Niezależna analiza ekspercka wykazała, że wszelkie ryzyko dla konsumentów, związane ze spożyciem produktu, jest bardzo niskie" - przekazał rzecznik koncernu redakcji BBC.

Coca-Cola przeprosiła za zaistniałą sytuację i zapewnia, że współpracuje z organami regulacyjnymi.

Jakie napoje są wycofywane z rynku?

Jak poinformowała firma wycofywane są następujące napoje: Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Sugar, Diet Coke oraz Sprite Zero z kodami 328 GE do 338 GE, a także marki Minute Maid, Fuze Tea, Nalu, Royal Bliss oraz Tropico.

Według agencji prasowej AFP podwyższone poziomy chloranu zostały wykryte podczas rutynowych testów w zakładzie produkcyjnym firmy w Gandawie w Belgii. AFP podała, że większość niesprzedanych produktów została już wycofana ze sklepów.

Chloran niebezpieczny dla zdrowia

Spożycie produktów skażonych chloranem może powodować m.in. nudności, wymioty, biegunkę, a także ograniczenie zdolności krwi do wchłaniania tlenu. Skutkiem mogą być objawy takie jak osłabienie, zawroty głowy czy duszności. Chloran może również prowadzić do uszkodzenia nerek oraz zaburzeń funkcjonowania tarczycy. Na problemy zdrowotne związanie ze spożyciem chloranów narażone są szczególnie kobiety w ciąży, dzieci i niemowlęta.

