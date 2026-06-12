Grzegorz Braun, kontrowersyjny europoseł, ujawnił swoje oświadczenie majątkowe, które wywołało falę zdziwienia w opinii publicznej.

Zadeklarował symboliczne oszczędności, zaledwie 94 eurocenty i nieco ponad 2 tys. zł, pomimo gigantycznych dochodów z Brukseli.

Nie posiada żadnych nieruchomości ani znaczących ruchomości, co budzi pytania o jego prawdziwy stan finansowy – dowiedz się, co naprawdę kryje się za tym paradoksem!

Z najnowszego oświadczenia majątkowego wynika, że Grzegorz Braun posiada 2 tys. 286 zł i 48 groszy oszczędności oraz zaledwie 94 eurocenty zgromadzone w walucie obcej. To jedna z najbardziej zaskakujących informacji zawartych w dokumencie. Jeszcze większe zdziwienie może budzić fakt, że polityk nie wykazał żadnych papierów wartościowych, udziałów w spółkach ani prowadzonej działalności gospodarczej.

W oświadczeniu nie znalazły się również informacje o mieszkaniach, domach czy działkach. Dokument wskazuje więc, że europoseł nie posiada żadnej nieruchomości. W rubryce dotyczącej majątku ruchomego o wartości przekraczającej 10 tys. zł wpisał jedynie książki.

Nie ma także informacji o samochodach czy innych cennych przedmiotach, które zwykle pojawiają się w majątkach polityków. Braun zadeklarował również brak zobowiązań finansowych przekraczających 10 tys. zł, co oznacza, że nie posiada znaczących kredytów ani pożyczek.

Największe pieniądze przyniosła Bruksela

Skromny majątek nie oznacza jednak niskich dochodów. Wręcz przeciwnie. Największym źródłem przychodów Grzegorza Brauna pozostaje mandat europosła.

Z dokumentu wynika, że w analizowanym okresie osiągnął dochód z Parlamentu Europejskiego w wysokości 132 tys. 624 euro i 33 centów. To równowartość ponad pół miliona złotych według obecnych kursów walut.

Dodatkowo polityk wykazał 40 tys. 978 zł i 70 groszy dochodu pochodzącego z praw autorskich, umów o dzieło, tantiem oraz emisji materiałów publikowanych w internecie.

Od reżysera do europosła

Grzegorz Braun urodził się w 1967 roku w Toruniu. Zanim trafił do wielkiej polityki, dał się poznać jako reżyser, scenarzysta, publicysta i autor filmów dokumentalnych. Przez lata budował swoją rozpoznawalność jako komentator życia publicznego, a następnie zaangażował się w działalność polityczną.

W ostatnich latach wielokrotnie znajdował się w centrum medialnych sporów i kontrowersji. W 2025 roku wystartował w wyborach prezydenckich, zdobywając ponad 1,24 mln głosów. Wynik ten umocnił jego pozycję na scenie politycznej i pozwolił mu zbudować własne środowisko polityczne poza strukturami Konfederacji.

Liczne kontrowersje, postępowania i medialne burze nie zmieniły faktu, że Grzegorz Braun pozostaje aktywnym uczestnikiem życia publicznego. Jako europoseł nadal angażuje się w kwestie związane z polityką Unii Europejskiej, suwerennością państw narodowych czy funkcjonowaniem instytucji publicznych.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]