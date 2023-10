i Autor: Shutterstock

Gospodarka

Inflacja ostro w dół! GUS podał szybkie dane za październik

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 r. wzrosły (rok do roku) o 6,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu był to poziom 8,2 proc. Ze względu na urealnienie cen paliw, na koniec roku ekonomiści z banku Millennium przestrzegają, że inflacja może jeszcze wzrosnąć.