Inflacja w Polsce w październiku 2025 roku wyniosła 2,8%, co oznacza niewielki spadek w porównaniu do poprzednich miesięcy.

Ceny towarów wzrosły o 1,7% rok do roku, a ceny usług o 5,6%. Największy wzrost odnotowano w kategorii napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (7%).

Sprawdzamy jak zmieniły się ceny poszczególnych kategorii towarów

Inflacja w październiku stabilna

Jak wynika z danych GUS, inflacja (cena towarów i usług konsumpcyjnych) w październiku 2025 roku wyniosła 2,8 proc. To spadek względem września i sierpnia, gdy wynosiła 2,9 proc. Jeszcze w lipcu wskaźnik wynosił 3,1 proc.; a w czerwcu 4,1 proc. Najwyższa inflacja w 2025 roku była w pierwszych trzech miesiącach roku, bo utrzymywała się na poziomie 4,9 proc.; później obserwowaliśmy jej spadek, aż ustabilizowała się na poziomie nieco poniżej 3 proc.

Choć inflacja rok do roku w październiku jest niższa niż we wrześniu o 0,1 punktu procentowego, to ceny w październiku względem września wzrosły o 0,1 proc. (0,3 proc. wzrostu w przypadku towarów i 0,2 proc. spadku cen usług).

- Inflacja pozostaje na umiarkowanym poziomie, z tendencją do stabilizacji w okolicach celu NBP [2,5 proc. z odchyleniem +/- 1 - dop. red.]. W strukturze wzrostu cen dominują usługi, podczas gdy ceny transportu i odzieży działają dezinflacyjnie. Niska dynamika w ujęciu miesięcznym może sugerować wygasanie presji cenowej w końcówce roku. Kolejne odczyty prawdopodobnie będą kształtować się w pobliżu celu NBP, choć ryzykiem pozostaje wysoki wzrost gospodarczy, jego wpływ na dynamikę wynagrodzeń oraz luźna polityka fiskalna - komentuje Łukasz Śliwka, Zarządzający Funduszami VIG/C-QUADRAT TFI.

Jak zmieniały się ceny poszczególnych towarów i usług w październiku 2025 roku? Najbardziej podrożały tytoń i alkohol

W październiku ceny towarów wzrosły o 1,7 proc. rok do roku, a w przypadku usług o 5,6 proc. rok do roku. Poniżej przedstawiamy zmiany w cenach poszczególnych grup towarów i usług według GUS (w porównaniu do cen z października 2024):

Żywność i napoje bezalkoholowe : 2,8 proc.

: 2,8 proc. Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe: 7 proc.

7 proc. Odzież i obuwie: -1,1 proc. (spadek)

-1,1 proc. (spadek) Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii: 4,2 proc.

4,2 proc. Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego: -1,1 proc. (spadek)

-1,1 proc. (spadek) Zdrowie: 4,9 proc.

4,9 proc. Transport: -2,3 proc. (spadek)

-2,3 proc. (spadek) Łączność: 5,4 proc.

5,4 proc. Rekreacja i kultura: 2 proc.

2 proc. Edukacja: 6,2 proc.

6,2 proc. Restauracje i hotele: 5,5 proc.

5,5 proc. Inne towary i usługi: 0,8 proc.

Powyższe porównanie dotyczy cen z października 2024 roku, z kolei w porównaniu do cen z września 2025 roku, największy najbardziej wzrosły ceny odzieży i obuwia, bo o 3,2 proc. a także mieszkania o 0,3 proc. Niższe o 1 proc. z kolei były ceny rekreacji i kultury.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek