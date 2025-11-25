Wzrost sprzedaży detalicznej w październiku 2025 był powyżej prognoz.

Analiza danych GUS: wzrosty w cenach stałych i bieżących.

Rosnący udział sprzedaży internetowej, ale z różnicami w poszczególnych kategoriach.

Wpływ pandemii i zmieniających się preferencji konsumentów na strukturę sprzedaży.

Niższy wzrost sprzedaży detalicznej niż we wrześniu

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dane, z których wynika, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2025 roku wzrosła o 5,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. W ujęciu miesięcznym odnotowano jeszcze wzrost aż o 6,7%.

To wynik znacznie powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 3,9% rok do roku. To jednak i tak spadek względem września, gdzie wzrost sprzedaży detalicznej rok do roku wynosił 6,6 proc.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących również zanotowała wzrost, choć nieco mniejszy – o 5,5% rok do roku. Konsensus rynkowy, przygotowany przez PAP Biznes, przewidywał wzrost na poziomie 3,9%.

Dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku i we wrześniu 2025 r.:

październik (rdr) październik (mdm) wrzesień (rdr) wrzesień (mdm) ogółem 5,4 6,7 6,4 -2,7 pojazdy mechaniczne 15,6 13,5 15 12,8 paliwa 4,7 2,1 7,1 -7,5 żywność, napoje, wyroby tytoniowe 0,6 8,6 0,2 -3,5 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - leki, kosmetyki 5,6 7,8 4,4 -0,2 odzież, obuwie 9 3,2 20,5 -6,4 meble, AGD, RTV 13,9 2,4 16, -4 prasa, książki -3,3 -2,1 0,1 -4,3 pozostałe 2,4 3,8 3,3 0,2

Rośnie udział sprzedaży przez internet

Wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w październiku 2025 roku była wyższa o 8,6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Udział e-commerce w całkowitej sprzedaży detalicznej wzrósł z 9,1% do 9,3%.

GUS zwraca uwagę na zmiany w strukturze sprzedaży internetowej w poszczególnych kategoriach. Większy niż w październiku 2024 roku był udział e-commerce m.in. w grupach "pozostałe" (12,9% wobec 10,1%) oraz "pojazdy samochodowe, motocykle, części" (6,4% wobec 1,3%).

Zaskakujące są natomiast spadki udziału sprzedaży internetowej w grupach, które tradycyjnie cieszyły się dużą popularnością w sieci. Mniejszy udział e-commerce odnotowano w kategoriach "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (z 25,0% rok temu do 20,5%), "tekstylia, odzież, obuwie" (z 25,9% do 24,9%) oraz "meble, rtv, agd" (z 19,0% do 18,9%).

