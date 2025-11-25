- Wzrost sprzedaży detalicznej w październiku 2025 był powyżej prognoz.
- Analiza danych GUS: wzrosty w cenach stałych i bieżących.
- Rosnący udział sprzedaży internetowej, ale z różnicami w poszczególnych kategoriach.
- Wpływ pandemii i zmieniających się preferencji konsumentów na strukturę sprzedaży.
Niższy wzrost sprzedaży detalicznej niż we wrześniu
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dane, z których wynika, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2025 roku wzrosła o 5,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. W ujęciu miesięcznym odnotowano jeszcze wzrost aż o 6,7%.
To wynik znacznie powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 3,9% rok do roku. To jednak i tak spadek względem września, gdzie wzrost sprzedaży detalicznej rok do roku wynosił 6,6 proc.
Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących również zanotowała wzrost, choć nieco mniejszy – o 5,5% rok do roku. Konsensus rynkowy, przygotowany przez PAP Biznes, przewidywał wzrost na poziomie 3,9%.
Dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku i we wrześniu 2025 r.:
|październik (rdr)
|październik (mdm)
|wrzesień (rdr)
|wrzesień (mdm)
|ogółem
|
5,4
|6,7
|6,4
|-2,7
|pojazdy mechaniczne
|15,6
|13,5
|15
|12,8
|paliwa
|4,7
|2,1
|7,1
|-7,5
|żywność, napoje, wyroby tytoniowe
|0,6
|8,6
|0,2
|-3,5
|pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach
|-
|-
|-
|-
|leki, kosmetyki
|5,6
|7,8
|4,4
|-0,2
|odzież, obuwie
|9
|3,2
|20,5
|-6,4
|meble, AGD, RTV
|13,9
|2,4
|16,
|-4
|prasa, książki
|-3,3
|-2,1
|0,1
|-4,3
|pozostałe
|2,4
|3,8
|3,3
|0,2
Rośnie udział sprzedaży przez internet
Wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w październiku 2025 roku była wyższa o 8,6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Udział e-commerce w całkowitej sprzedaży detalicznej wzrósł z 9,1% do 9,3%.
GUS zwraca uwagę na zmiany w strukturze sprzedaży internetowej w poszczególnych kategoriach. Większy niż w październiku 2024 roku był udział e-commerce m.in. w grupach "pozostałe" (12,9% wobec 10,1%) oraz "pojazdy samochodowe, motocykle, części" (6,4% wobec 1,3%).
Zaskakujące są natomiast spadki udziału sprzedaży internetowej w grupach, które tradycyjnie cieszyły się dużą popularnością w sieci. Mniejszy udział e-commerce odnotowano w kategoriach "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (z 25,0% rok temu do 20,5%), "tekstylia, odzież, obuwie" (z 25,9% do 24,9%) oraz "meble, rtv, agd" (z 19,0% do 18,9%).
