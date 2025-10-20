GUS podał najnowsze dane. Wynagrodzenie rośnie, zatrudnienie maleje

Beata Lekszycka
PAP
2025-10-20 10:17

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu 2025 r. wyniosło 8.750,34 zł, co oznacza wzrost 7,5 proc. rdr. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,8 proc.

i

Najnowsze dane GUS

We wrześniu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6409,9 tys. etatów i było o 0,8% niższe niż przed rokiem.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 r. wyniosło 8750,34 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,5% w porównaniu z wrześniem ub. roku.

W stosunku do poprzedniego miesiąca wynagrodzenie spadło nominalnie o 0,2 proc. Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 8750,32 złotych, również notując wzrost o 7,5 proc. rok do roku.

 Podane przez GUS informacje dotyczą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, nie dotyczą pracowników budżetówki.  Dane uwzględniają  firmy zatrudniające przynajmniej 10 osób, nie są uwzględnianie przedsiębiorstwa najmniejsze (w tym samozatrudnieni).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń. Do tych składowych należą między innymi premie, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy emerytalne.

